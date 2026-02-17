Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) a avut în centrul dezbaterilor viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în țară.

El a subliniat că a susținut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate și pot funcționa ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea României. Nazare a explicat că statul trebuie să încurajeze economisirea pentru vârsta retragerii din activitate și că, în acest sens, a sprijinit proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pensiile paneuropene (PEPP).

Potrivit ministrului, introducerea unui tratament fiscal avantajos pentru aceste produse va fi similar cu cel oferit contribuțiilor la fondurile de pensii private naționale.

Aceasta va permite ca economiile românilor să fie multiplicate prin investiții în proiecte strategice de infrastructură și energie, astfel încât să beneficieze atât cetățenii (prin pensii mai mari), cât și țara (prin capital pentru autostrăzi, spitale și alte proiecte majore).

De asemenea, Nazare a precizat pe Facebook că a susținut un produs de pensie paneuropean „portabil”, care să permită românilor care lucrează în mai multe state UE să își poată lua pensia cu ei, fără birocrație, subliniind că tratamentul fiscal trebuie să fie corect și să nu creeze dezechilibre între produsele europene și cele naționale.

Ministrul Nazare a menționat că, în marja reuniunii ECOFIN, a avut o serie de întâlniri bilaterale cu omologii săi din Germania, Cehia și Malta, în care a promovat candidatura României pentru a găzdui sediul Autorității Vamale Europene.

El a explicat că Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, având deja experiență prin găzduirea Centrului Cyber UE.

Ministrul a adăugat că va continua să promoveze la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiții și instituții care să deservească în mod real cetățeanul.