Alexandru Nazare, la ECOFIN. România sprijină proiectul Comisiei Europene privind pensiile ocupaționale și pensiile paneuropene
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) a avut în centrul dezbaterilor viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în țară.
El a subliniat că a susținut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate și pot funcționa ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea României. Nazare a explicat că statul trebuie să încurajeze economisirea pentru vârsta retragerii din activitate și că, în acest sens, a sprijinit proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pensiile paneuropene (PEPP).
Potrivit ministrului, introducerea unui tratament fiscal avantajos pentru aceste produse va fi similar cu cel oferit contribuțiilor la fondurile de pensii private naționale.
Aceasta va permite ca economiile românilor să fie multiplicate prin investiții în proiecte strategice de infrastructură și energie, astfel încât să beneficieze atât cetățenii (prin pensii mai mari), cât și țara (prin capital pentru autostrăzi, spitale și alte proiecte majore).
De asemenea, Nazare a precizat pe Facebook că a susținut un produs de pensie paneuropean „portabil”, care să permită românilor care lucrează în mai multe state UE să își poată lua pensia cu ei, fără birocrație, subliniind că tratamentul fiscal trebuie să fie corect și să nu creeze dezechilibre între produsele europene și cele naționale.
România vrea să găzduiască sediul Autorității Vamale Europene
Ministrul Nazare a menționat că, în marja reuniunii ECOFIN, a avut o serie de întâlniri bilaterale cu omologii săi din Germania, Cehia și Malta, în care a promovat candidatura României pentru a găzdui sediul Autorității Vamale Europene.
El a explicat că Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, având deja experiență prin găzduirea Centrului Cyber UE.
Ministrul a adăugat că va continua să promoveze la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiții și instituții care să deservească în mod real cetățeanul.
Postarea integrală a ministrului Finanțelor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească
„Viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN.
Astăzi la reuniunea miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) am susținut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate și funcționează ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea țării:
Mai mulți bani pentru viitorul românilor prin pensiile suplimentare europene
Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. De aceea, am susținut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP).
Ce înseamnă acest lucru? Vom introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaționale, cât și pentru cele paneuropene, similar celui oferit in cazul contributiilor la fonduri de pensii private naționale. Astfel, banii se multiplică prin investiții în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluție prin care câștigă atât cetățeanul (pensie mai mare), cât și țara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale).
Siguranță socială și simplificare. Astfel, am susținut totodată un produs de pensie paneuropean care să fie „portabil”. Adică, dacă un român lucrează în mai multe țări UE, să își poată lua pensia cu el simplu, fără birocrație. Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naționale, pentru a nu crea dezechilibre.
Maraton diplomatic pentru România. În marja reuniunii, am avut o serie de întâlniri bilaterale esențiale cu omologii mei, miniştri ai finanțelor din alte țări europene: Lars Klingbeil (Germania), Alena Schillerová (Cehia), Clyde Caruana (Malta).
Am promovat activ, şi cu această ocazie, candidatura României pentru a găzdui sediul Autorității Vamale Europene. Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, mai ales datorită experienței pe care o are deja prin găzduirea Centrului Cyber UE la Bucureşti, iar susținerea partenerilor noștri este foarte importantă.
Voi continua să promovez la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiții și pentru instituții care să lucreze cu adevărat în serviciul cetățeanului”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
