Autoritățile au anunțat că două drone au căzut recent în zona aeroportului internațional din Dubai, incident în urma căruia patru persoane au fost rănite. Potrivit unui comunicat, victimele sunt doi cetățeni ghanezi, unul din Bangladesh și unul din India. În același timp, autoritățile au precizat că traficul aerian se desfășoară în condiții normale.

„Traficul aerian funcţionează normal”, potrivit comunicatului.

Autoritățile iraniene au anunțat miercuri că intenționează să vizeze centrele economice și băncile din regiunea Golfului, ca răspuns la atacul israeliano-american asupra unei bănci din Teheran. Potrivit unui comunicat al cartierului general Khatam al-Anbiya, afiliat Gărzii Revoluționare și difuzat de televiziunea de stat, incidentul le-ar fi oferit „mână liberă” pentru a riposta împotriva infrastructurilor financiare ale Statelor Unite și Israelului. Presa locală a relatat că atacul nocturn a provocat victime în rândul angajaților băncii, care lucrau pentru a pregăti plata salariilor lunare.

„Inamicul ne-a dat mână liberă să ţintim centrele economice şi băncile” aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, a declarat cartierul general central Khatam al-Anbiya, afiliat Gărzii Revoluţionare, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Presa de stat iraniană a publicat miercuri o listă cu posibile ținte ale țării, incluzând birourile și infrastructura marilor companii americane de tehnologie active în regiune. Lista, intitulată „Noile ținte ale Iranului” și difuzată de agenția de știri Tasnim, afiliată statului, cuprinde birouri regionale, centre de date, cloud și facilități de dezvoltare ale principalelor firme americane de tehnologie din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

„Odată cu extinderea războiului regional într-un război al infrastructurii, sfera țintelor legitime ale Iranului devine treptat mai largă”, se arată în postare.

Pe lista publicată de autoritățile iraniene se află birouri despre care se susține că ar fi asociate cu Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle și Palantir, situate atât în Israel, cât și în alte locații din regiune, inclusiv în Dubai și Abu Dhabi. Gărzile Revoluționare Iraniene au desfășurat anterior operațiuni împotriva centrelor de date Amazon din Dubai și a altor facilități strategice din zonă.

Conform presei de stat, săptămâna trecută Iranul a lansat un atac cu drone asupra unui centru de date Amazon din Bahrain, vizând totodată două facilități Amazon din Emiratele Arabe Unite.