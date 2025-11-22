Planul vizează reluarea producției de fier beton striat și sârmă, materiale esențiale pentru activitatea principală a UMB Group, implicat în majoritatea șantierelor de autostrăzi din România.

Combinatul, cu o istorie de peste 220 de ani și atestat încă din 1796, a trecut prin multiple schimbări de proprietari și perioade de declin, fiind închis în 2012 din cauza datoriilor. Repornirea activității este considerată o oportunitate pentru revitalizarea economiei locale, crearea de locuri de muncă și impulsionarea industriei siderurgice din regiune, evidențiind interesul familiei Umbrărescu pentru investiții în economia românească și valorificarea potențialului industrial autohton.

Primele informații privind preluarea combinatului au apărut în februarie 2024. Anterior, Oțelu Roșu fusese vândut de stat companiei Mechel, deținută de omul de afaceri rus Igor Ziuzin, iar ulterior unei firme cu acționariat polonez și basarabean.

Dorinel Umbrărescu s-a născut pe 9 noiembrie 1961 într-o familie modestă, copilăria într-un mediu rural formându-i disciplina și etica muncii. După terminarea unui liceu tehnologic, s-a angajat ca șofer la autobaza IRTA din Podu Turcului, ulterior înființând o firmă de transport care, până la finalul anilor ’90, ajunsese la o flotă de peste 100 de camioane, beneficiind de sprijinul constant al soției sale, Mariana Umbrărescu.

În 2001, Dorinel Umbrărescu a intrat în domeniul construcțiilor și a fondat grupul UMB, alcătuit din companiile Technostrade, Spedition UMB, Com-Axa, Drumuri, A&R, Tehno-Stone și Auto Rom. Grupul a participat la realizarea unor proiecte majore de infrastructură, precum Autostrada A3, Autostrada A1 Sibiu-Nădlac, Drumul Expres DX12 Craiova-Pitești și Autostrada A7, considerată axa strategică a Moldovei.

În 2023, UMB Group a raportat o cifră de afaceri totală de 8,8 miliarde de lei, în creștere semnificativă față de anul precedent. Tehnostrade, una dintre companiile grupului, a înregistrat un profit net de 345 de milioane de lei. Grupul are peste 5.000 de angajați și contribuie substanțial la economia națională.

În 2024, au fost finalizate mai multe tronsoane importante ale Autostrăzii A7, iar lucrările la DX12 au avansat rapid, Umbrărescu anunțând intenția de a finaliza toate segmentele până la sfârșitul anului. În 2025, grupul UMB este implicat în proiecte majore de infrastructură rutieră însumând aproximativ 270 de kilometri de autostradă și drum expres, consolidând poziția companiei ca lider în domeniul construcțiilor de infrastructură din România.