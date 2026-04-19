În 2026, dacă alegi donarea de sânge, statul român acordă o serie de stimulente menite să încurajeze acest gest esențial pentru sistemul medical. Principalul beneficiu financiar constă într-un card de unică folosință în valoare de 280 de lei, oferit la fiecare donare.

Pe lângă acest sprijin direct, donatorii primesc și facilități logistice și sociale. Este vorba despre o adeverință care asigură reducerea cu 50% a costurilor pentru transportul în comun, inclusiv metrou și mijloacele de transport urban. De asemenea, fiecare donator are dreptul la o zi liberă plătită de la locul de muncă sau, după caz, la o adeverință justificativă pentru instituțiile de învățământ.

Un alt avantaj important pentru cei care donează sânge este accesul gratuit, o dată pe an, la un set complet de analize medicale de biochimie. Acestea sunt realizate în cadrul centrelor de transfuzie sanguină, la cel puțin o lună după ultima donare, contribuind la monitorizarea stării de sănătate a donatorilor.

Pe lângă aceste beneficii, donatorii sunt încurajați și prin facilități financiare indirecte. Cei care investesc în titluri de stat prin programul FIDELIS beneficiază de un punct procentual în plus la dobândă. În plus, persoanele care donează regulat pot primi tratament substitutiv cu fier, gratuit, în cazul în care analizele indică un deficit sau apar semne de anemie cauzate de donări repetate.

Pentru a putea dona sânge în condiții de siguranță, atât pentru donator, cât și pentru pacientul care va primi transfuzia, există o serie de criterii medicale stricte. Persoanele eligibile trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani și o greutate de peste 50 de kilograme.

Parametrii fiziologici sunt atent monitorizați. Pulsul trebuie să fie regulat, între 60 și 100 de bătăi pe minut, iar tensiunea arterială sistolică trebuie să se încadreze între 100 și 180 mmHg. De asemenea, este esențial ca persoana să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni.

În cazul femeilor, există restricții suplimentare: acestea nu pot dona sânge dacă sunt însărcinate, în perioada de lăuzie sau în timpul ciclului menstrual. Totodată, este obligatoriu ca, în cele 48 de ore anterioare donării, să nu fie consumate alimente grase sau băuturi alcoolice.

Un alt criteriu important este legat de tratamentele medicale. Persoanele aflate sub tratament pentru afecțiuni precum hipertensiune arterială, boli cardiace, renale, hepatice, endocrine sau tulburări psihice nu sunt eligibile pentru donare.

Există și o listă clară de contraindicații permanente. Nu pot dona sânge persoanele care suferă de boli cronice sau transmisibile, inclusiv hepatită de orice tip, tuberculoză, sifilis, malarie sau epilepsie. De asemenea, sunt excluse persoanele diagnosticate cu diabet zaharat, boli cardiovasculare, afecțiuni dermatologice precum psoriazis sau vitiligo, miopie severă (peste -6 dioptrii) sau boli oncologice.

