Inițiativa legislativă, susținută de senatori din ambele partide, ar putea ajunge la vot în Senatul SUA chiar săptămâna viitoare, după ce Donald Trump și-a dat acordul pentru includerea ei pe agenda legislativă.

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că a avut o întâlnire productivă cu președintele, în urma căreia proiectul a primit undă verde. Proiectul urmărește extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și a statelor care contribuie la economia acesteia prin achiziții de petrol rusesc. Deși nu a fost încă supus votului, legislația are sprijinul a peste 80 de co-sponsori și este prezentată ca o măsură mult așteptată.

Inițiativa vizează penalizarea țărilor care continuă să achiziționeze energie din Rusia, în condițiile în care susținătorii consideră că aceste importuri finanțează războiul condus de Vladimir Putin în Ucraina. Proiectul oferă președintelui SUA autoritatea de a impune sancțiuni și tarife ridicate, inclusiv potențiale taxe de până la 500% asupra produselor importate din statele care cumpără petrol, gaze naturale sau uraniu rusesc, conform textului „Sanctioning Russia Act of 2025”.

„Susținerea președintelui Trump înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt onorat de încrederea pe care mi-o acordă în calitate de senator și prieten. La nivel profesional, sunt mândru că am fost acolo la început, când președintele Trump – prin forța voinței sale – a realizat cea mai mare revenire politică din istoria Americii. La nivel personal, apreciez sincer prietenia noastră. Este un partener de golf extraordinar, pe care încă nu l-am învins. Aștept cu nerăbdare să fiu una dintre forțele motrice din Senatul SUA pentru a pune în aplicare agenda președintelui Trump de a face America mai prosperă și mai sigură. Vă mulțumesc, domnule președinte”, a scris Lindsey Graham pe X.

Legislația include, de asemenea, dispoziții care ar putea afecta relațiile comerciale ale Statelor Unite cu economii importante precum India, China și Brazilia, principale piețe pentru exporturile energetice ale Rusiei. Liderii Congresului au lucrat în ultimele luni pentru a stabili momentul potrivit pentru dezbaterea și votarea proiectului, subliniind necesitatea coordonării cu administrația Trump. Liderul majorității din Senat a afirmat că sincronizarea acțiunilor legislative cu pozițiile executivului în politica externă față de Rusia este crucială.

Proiectul „Sanctioning Russia Act of 2025” ar putea avea un impact semnificativ asupra comerțului internațional, oferind președintelui instrumente puternice pentru a restricționa importurile de energie rusească și pentru a sancționa statele care continuă să cumpere resurse energetice din Rusia.