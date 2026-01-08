Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că administrația sa intenționează să crească semnificativ bugetul apărării pentru anul viitor, până la nivelul de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 50% față de bugetul actual.

Decizia a fost luată în urma consultărilor cu senatori și alți lideri politici americani, pe fondul unui context internațional pe care liderul de la Casa Albă îl consideră extrem de instabil și periculos.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Truth Social, Donald Trump a subliniat că un buget de un trilion de dolari nu mai este suficient pentru nevoile de securitate ale Statelor Unite și că este necesar un efort financiar mult mai mare pentru apărarea națională.

„Am decis că, pentru binele ţării noastre, mai ales în aceste vremuri foarte tulburi şi periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari”, a declarat el într-o postare pe Truth Social.

Pe lângă majorarea bugetului, președintele american a anunțat intenția de a impune restricții severe marilor companii din industria de apărare. Mai exact, Trump dorește să interzică plata de dividende și programele de răscumpărare de acțiuni pentru firmele din sector, atâta timp cât acestea nu își accelerează producția de armament. În caz contrar, companiile riscă să piardă accesul la contracte guvernamentale.

Șeful statului a criticat dur practica actuală a contractorilor militari, acuzându-i că prioritizează câștigurile acționarilor în detrimentul investițiilor în fabrici, echipamente și capacități de producție. În aceeași notă, Donald Trump a afirmat că salariile directorilor din industria apărării ar trebui plafonate la 5 milioane de dolari pe an, până când aceștia vor demonstra că au consolidat baza industrială militară a SUA.

Declarațiile președintelui au avut un impact imediat pe piețele financiare. Acțiunile principalelor companii de apărare au înregistrat scăderi semnificative în timpul tranzacțiilor de la New York. Lockheed Martin a pierdut aproape 5%, Northrop Grumman peste 5%, iar General Dynamics a scăzut cu peste 3%.

Într-o postare separată, Donald Trump a menționat explicit compania Raytheon, parte a grupului RTX, despre care a afirmat că ar fi fost cea mai puțin receptivă la solicitările Departamentului Apărării. Raytheon este cunoscută pentru producția sistemului antirachetă Patriot, utilizat intens în Ucraina, precum și a rachetelor Tomahawk, livrate armatei americane și aliaților săi. După aceste afirmații, acțiunile RTX au scăzut inițial, pentru ca ulterior să recupereze pierderile în tranzacțiile de după închiderea bursei.

„Am fost informat de către Departamentul de Război că contractorul de apărare Raytheon a fost cel mai puţin receptiv la nevoile Departamentului de Război”.

Donald Trump a condamnat în termeni duri și pachetele salariale ale directorilor executivi, pe care le-a calificat drept excesive și nejustificate. În prezent, mulți dintre șefii marilor companii de apărare câștigă peste 20 de milioane de dolari anual, din salarii, bonusuri și acțiuni. Președintele nu a explicat însă mecanismul concret prin care aceste plafonări ar urma să fie aplicate.

În același timp, Trump a cerut explicit ca liderii din industrie să investească în fabrici noi și moderne, capabile să asigure atât producția rapidă, cât și întreținerea echipamentelor militare existente, dar și dezvoltarea generațiilor viitoare de armament.

„De acum înainte, aceşti directori executivi trebuie să construiască fabrici de producţie NOI şi MODERNE, atât pentru livrarea şi întreţinerea acestui echipament important, cât şi pentru construirea celor mai noi modele de echipament militar viitor”, a scris el

Măsurile propuse vin într-un context în care marile programe de apărare ale SUA sunt tot mai criticate pentru depășiri de costuri și întârzieri majore. Avionul de luptă F-35, produs de Lockheed Martin, este afectat de creșteri constante de buget, iar programul rachetelor balistice intercontinentale Sentinel, derulat de Northrop Grumman, a ajuns la o depășire estimată de peste 80% față de costurile inițiale.

Până în acest moment, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics și Boeing nu au oferit reacții oficiale la declarațiile președintelui american.