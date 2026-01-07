Creditul fiscal pentru copii ajută familiile cu copii eligibili să beneficieze de o reducere fiscală. Puteți solicita creditul chiar dacă, în mod normal, nu depuneți declarația de impozit.

În SUA, creditul fiscal pentru copii (CTC) este un credit nerambursabil care permite persoanelor cu copii eligibili să își reducă obligațiile fiscale.

Creditul fiscal suplimentar pentru copii (ACTC) este o parte rambursabilă a CTC. ACTC permite anumitor contribuabili care sunt eligibili pentru CTC să primească o rambursare dacă CTC este mai mare decât obligația lor fiscală.

Creditul pentru alte persoane aflate în întreținere (ODC) este un credit nerambursabil pentru contribuabilii cu persoane aflate în întreținere care nu sunt eligibile pentru CTC/ACTC, potrivit www.irs.gov.

Pentru a avea dreptul la creditul fiscal pentru copii, dumneavoastră (sau soțul/soția dumneavoastră, dacă sunteți căsătoriți și depuneți declarația fiscală în comun) și fiecare copil eligibil trebuie să aveți un număr de asigurare socială valabil pentru angajarea în SUA și emis înainte de data limită de depunere a declarației fiscale (inclusiv prelungirile).

Pentru a fi un copil eligibil, copilul dumneavoastră trebuie, în general, să:

aibă sub 17 ani la sfârșitul anului fiscal;

fie fiul, fiica, copilul vitreg, copilul adoptiv eligibil, fratele, sora, fratele vitreg, sora vitregă, fratele vitreg, sora vitregă sau un descendent al unuia dintre aceștia (de exemplu, un nepot, o nepoată sau un nepot);

să nu asigure mai mult de jumătate din propria întreținere pentru anul fiscal;

să fi locuit cu dumneavoastră mai mult de jumătate din anul fiscal;

să fie declarat ca persoană dependentă în declarația dumneavoastră;

să nu depună o declarație comună pentru anul respectiv (sau să fi depus declarația comună numai pentru a solicita rambursarea impozitelor reținute sau a impozitelor estimate);

să fie cetățean american, resortisant american sau străin rezident în SUA.

Creditul fiscal pentru copii are o valoare de până la 2.200 de dolari pentru fiecare copil eligibil. Dacă aveți o obligație fiscală federală redusă sau nu aveți deloc, puteți beneficia de creditul fiscal suplimentar pentru copii, de până la 1.700 de dolari pentru fiecare copil eligibil, în funcție de veniturile dvs. Pentru a fi eligibil pentru ACTC, trebuie să aveți un venit de cel puțin 2.500 de dolari.

Aveți dreptul la suma integrală a creditului fiscal pentru copii pentru fiecare copil eligibil dacă îndepliniți toate criteriile de eligibilitate și venitul dvs. anual nu depășește 200.000 de dolari (400.000 de dolari dacă depuneți o declarație comună). Părinții și tutorii legali cu venituri mai mari pot fi eligibili pentru a solicita un credit parțial.

Dacă nu îndepliniți criteriile pentru a solicita creditul fiscal pentru copii sau creditul fiscal suplimentar pentru copii, puteți avea dreptul la creditul pentru alte persoane aflate în întreținere (ODC) pentru copilul sau persoana aflată în întreținere. Aceștia trebuie:

să fie declarați ca persoane aflate în întreținere în declarația dvs. fiscală;

să fie cetățeni americani, resortisanți americani sau străini rezidenți în SUA;

să aibă un număr de asigurare socială, un număr de identificare fiscală individuală (ITIN) sau un număr de identificare fiscală pentru adopție (ATIN).

Suma maximă a creditului este de 500 de dolari pentru fiecare persoană aflată în întreținere, ea începe să scadă dacă venitul brut ajustat depășește 200.000 de dolari (400.000 de dolari pentru persoanele căsătorite care depun declarația fiscală în comun).