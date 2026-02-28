Donald Trump a declarat pentru The Washington Post că tot ce își dorește este libertate pentru poporul iranian. El a afirmat că vrea o națiune sigură și că acesta este rezultatul pe care administrația sa îl urmărește.

„Tot ce îmi doresc este libertate pentru poporul iranian. Vreau o națiune sigură și asta vom avea”, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare despre pașii concreți pentru atingerea acestui obiectiv.

Un oficial american a precizat că operațiunea multizilnică împotriva Iranului a început în jurul orei 1.00, ora Coastei de Est. Atacul a inclus rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe nave și muniții lansate din aer de avioane ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA.

Operațiunea a fost denumită „Epic Fury”. Potrivit oficialului, care a vorbit sub protecția anonimatului, mai multe baze militare americane au fost vizate ulterior de Iran. Printre acestea s-a aflat și facilitarea de sprijin pentru navele Flotei a 5-a din Bahrain.

Iranul a lansat rapid contraatacuri, conform informațiilor furnizate de serviciul de presă de stat al țării. Oficialul american a precizat că, deși operațiunile sunt în desfășurare, nu au fost înregistrate victime în rândul militarilor americani până la acel moment. Israelul a anunțat că a lansat, la rândul său, atacuri asupra Iranului sâmbătă.

Președintele american a făcut primele declarații publice după anunțarea unor operațiuni majore de luptă într-un mesaj video transmis în jurul orei 2.30. El a vorbit din Mar-a-Lago, reședința sa din Palm Beach, Florida, unde ajunsese cu câteva ore înainte de începerea atacurilor

Donald Trump a susținut că își dorește ca Iranul să aibă un viitor diferit. În mesajul video, el i-a îndemnat pe iranieni ca, după încetarea loviturilor, să preia controlul asupra propriului guvern, apreciind că ar putea fi singura lor șansă pentru generații.

Președintele a recunoscut că militarii americani își pun viața în pericol în cadrul acestei operațiuni. El a arătat că este posibil să existe victime în rândul eroilor americani și că astfel de situații apar frecvent în război. Totodată, a afirmat că misiunea este una pentru viitor și are un caracter nobil.

Cu mai puțin de un an în urmă, în timpul unei vizite în Orientul Mijlociu, Donald Trump criticase implicarea Statelor Unite în conflicte din regiune. La o conferință de investiții din Riad, capitala Arabiei Saudite, el declarase că așa-numiții constructori de națiuni au distrus mai multe țări decât au construit și că intervenționiștii s-au implicat în societăți complexe pe care nu le înțelegeau.