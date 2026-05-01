Într-o mișcare ce riscă să destabilizeze și mai mult relațiile economice transatlantice, președintele Donald Trump a anunțat vineri, 1 mai 2026, o decizie radicală de majorare a taxelor vamale pentru autoturismele și camioanele importate din Uniunea Europeană.

Prin intermediul unei postări pe platforma sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care partenerii europeni respectă înțelegerile comerciale anterioare.

Donald Trump a precizat că, deoarece Uniunea Europeană nu a onorat în totalitate acordul comercial încheiat, intenționează să majoreze taxele vamale la 25% începând de săptămâna viitoare.

Această decizie vizează direct sectorul auto, unul dintre pilonii principali ai exporturilor europene către piața americană.

Justificând această măsură ca fiind un stimulent pentru economia internă, președintele american a explicat că producătorii care aleg să își mute liniile de asamblare pe teritoriul Statelor Unite vor fi scutiți de orice fel de taxe vamale.

Donald Trump a subliniat că în prezent se află în construcție numeroase unități de producție pentru vehicule și camioane, valoarea totală a investițiilor depășind pragul istoric de 100 de miliarde de dolari. Liderul american a afirmat că aceste fabrici vor genera numeroase locuri de muncă pentru cetățenii americani și se vor deschide într-un viitor apropiat.

„Este clar înţeles şi convenit că, dacă produc autoturisme şi camioane în fabrici situate în Statele Unite, nu se vor aplica NICIUN FEL DE TAXE VAMALE. În prezent, sunt în construcţie numeroase fabrici de automobile şi camioane, cu investiţii de peste 100 de miliarde de dolari, un RECORD în istoria industriei auto. Aceste fabrici, în care vor lucra muncitori americani, se vor deschide în curând. Niciodată nu s-a mai întâmplat ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi în America!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Noua sa ofensivă economică vine într-un context intern dificil pentru administrația republicană. Aflat în scădere în sondajele de opinie într-un an electoral crucial, președintele încearcă să recâștige încrederea alegătorilor nemulțumiți de creșterea costului vieții.

Această nemulțumire populară a fost alimentată în ultima perioadă de implicarea militară a Statelor Unite, alături de Israel, în conflictul împotriva Iranului, o decizie care a pus presiune suplimentară pe bugetul federal și pe stabilitatea prețurilor.

Relația dintre Washington și aliații europeni din cadrul NATO s-a deteriorat vizibil după ce statele europene au manifestat reticență în a sprijini ofensiva americană din Iran.

Refuzul acestora de a pune la dispoziție bazele militare necesare operațiunilor a declanșat o reacție dură din partea lui Donald Trump, care pare acum să folosească instrumentele comerciale ca mijloc de presiune diplomatică.

Totuși, planurile președintelui se lovesc de obstacole legale semnificative. Deși și-a început al doilea mandat cu o retorică agresivă împotriva barierelor comerciale globale, Curtea Supremă a SUA a invalidat în luna februarie o parte importantă a politicii sale tarifare.

Instanța supremă a decis că președintele nu deținea competența legală de a invoca o stare de urgență economică pentru a impune tarife asupra bunurilor din UE. Ca urmare a acestei hotărâri, plafonul tarifar care fusese stabilit inițial la 15% în acordul din 2025 a fost redus la 10%.

În ciuda acestor limitări, administrația Trump continuă să investigheze dezechilibrele comerciale sub pretextul riscurilor la adresa securității naționale, punând în pericol un volum uriaș de schimburi comerciale. În 2024, valoarea schimburilor de bunuri și servicii dintre UE și SUA a atins cifra record de 1,7 trilioane de euro, o medie zilnică de 4,6 miliarde de euro, subliniind miza uriașă a acestui nou conflict economic.

Indicator Cheie Detalii și Cifre Impact / Context Noua Taxă Vamală 25% pentru autoturisme și camioane Se aplică vehiculelor importate din UE Excepții Tarifare 0% (Nicio taxă) Valabil doar pentru vehiculele produse în fabrici din SUA Investiții Auto în SUA Peste 100 miliarde USD Record istoric raportat de administrație Volum Comercial (2024) 1,7 trilioane EUR (anual) Media zilnică: 4,6 miliarde EUR între SUA și UE Plafon Anterior (Legal) Redus de la 15% la 10% Decizie a Curții Supreme (februarie 2025) Economii UE Pierdute ~500-600 milioane EUR / lună Suma estimată pe care producătorii UE ar fi economisit-o Context Diplomatic Divergențe NATO / Iran Tensiuni privind utilizarea bazelor militare europene

Chiar și în contextul tarifelor mai mari impuse de Trump pe parcursul ultimului an, creșterile de prețuri au fost destul de moderate, cel puțin până acum, se arăta într-o analiză a CNN Business, publicată pe 1 aprilie 2026. Însă, odată cu trecerea timpului, companiile au început să transfere o parte mai mare din costurile tarifare asupra consumatorilor.

Războiul cu Iranul, care a determinat creșterea costurilor energetice cheie la cele mai ridicate niveluri de la invadarea Ucrainei de către Rusia, a forțat companiile să aplice taxe suplimentare, agravând prețurile mai mari pentru consumatori.

Deocamdată, bunurile de consum care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț de la preluarea mandatului de către Trump tind să fie cele cu marje de profit mai mici, ceea ce face dificilă absorbția tarifelor. Prețurile articolelor importate în cantități mari — inclusiv roșiile și cafeaua — s-au modificat, de asemenea, mai semnificativ decât cele ale majorității celorlalte bunuri.

Multe dintre tipurile de bunuri care au fost cele mai sensibile la tarifele mai mari sunt, de asemenea, susceptibile de a fi cele mai sensibile la costurile mai mari ale energiei. Acest lucru se datorează faptului că, cu cât un produs este mai puțin stabil la depozitare, cu atât companiile îl pot stoca mai puțin – și cu atât este mai vulnerabil la creșterile de preț.

Creșterile dramatice ale tarifelor au dus, de-a lungul istoriei, la perioade de creștere a șomajului, deoarece întreprinderile devin nesigure cu privire la modul de a răspunde la schimbările rapide ale costurilor lor, potrivit Rezervei Federale din San Francisco. Având în vedere lipsa de claritate cu privire la politicile comerciale ale lui Trump, multe întreprinderi și-au suspendat pe termen nedeterminat planurile de angajare – sau, în unele cazuri, au concediat angajați.

Tarifele nu sunt singurul factor care determină stagnarea pieței muncii: progresele în domeniul inteligenței artificiale au facilitat funcționarea întreprinderilor cu un număr mai mic de angajați, agravând problema. Iar incertitudinea suplimentară – și costurile – generate de războiul cu Iranul oferă angajatorilor și mai puține motive să-și extindă forța de muncă.

Tarifele au devenit o sursă majoră de venituri pentru guvern, contribuind la reducerea deficitului bugetar. Însă o mare parte din veniturile din tarife de anul trecut au provenit din cele care au fost declarate ilegale. Între timp, administrația Trump a declarat că intenționează să introducă noi tarife și a instituit un tarif global de 10%, care urmează să crească la 15%.

166 de miliarde de dolari din veniturile din tarife de 318 miliarde de dolari sunt supuse rambursării. Guvernul lucrează în prezent la dezvoltarea unui sistem de administrare a rambursărilor către zeci de mii de întreprinderi americane. Rămâne neclar când întreprinderile vor recupera aceste plăți.