Andrei Condrea, director al diviziei de distribuţie: Dona. Logistica S.A. a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de peste 3 miliarde RON și un profit net de cca. 60 milioane RON.

Raspuns: Pentru finalul anului 2025 estimăm o cifră de afaceri de 3,6 miliarde RON și un profit net de aproximativ 61 milioane RON, continuând astfel trendul ascendent din ultimii ani.

Raspuns: În 2024 Grupul DONA a realizat investiții de 50 milioane RON, direcționate în principal către extinderea businessului prin achiziția de noi licențe de farmacii, integrarea diviziei VET și implementarea unor soluții de automatizare atât în depozite, cât și în farmacii.

Pentru 2025 am alocat un buget de peste 35 milioane RON, destinat achiziției de noi licențe, construirii unui nou depozit logistic, modernizării infrastructurii IT pentru a crește securitatea cibernetică și digitalizarea proceselor, precum și implementării de tehnologii avansate de automatizare a operațiunilor din depozit. Toate aceste proiecte reflectă angajamentul nostru pentru inovație și excelență operațională, în beneficiul pacienților și partenerilor noștri.

Raspuns: Principalele provocări din ultimul an au fost determinate de contextul dificil al pieței farmaceutice. Disponibilitatea limitată a unor medicamente a afectat negativ capacitatea de a răspunde rapid și eficient cererii, în timp ce deficitul de personal calificat, în special în rândul farmaciștilor și asistenților de farmacie, a pus presiune asupra rețelei noastre. La acestea s-au adăugat efectele inflației, care au generat creșteri de costuri operaționale și au diminuat puterea de cumpărare a pacienților.

Raspuns: Ceea ce diferențiază compania în piață este modul în care punem accent pe calitate și adaptabilitate. În retail, pacienții beneficiază de consultanță profesionistă din partea farmaciștilor noștri, în timp ce în distribuția de medicamente pentru uz uman oferim soluții flexibile adaptate farmaciilor independente. În zona de produse veterinare, portofoliul nostru este unul dintre cele mai extinse de pe piață, iar livrările se fac în maximum 24 de ore oriunde în România.

Raspuns: Selecția și fidelizarea angajaților reprezintă un pilon esențial al succesului nostru. Căutăm oameni care nu doar că au competențele profesionale necesare, dar care împărtășesc și valorile companiei, punând sănătatea pacientului pe primul loc și susținând standardele înalte de calitate.

Încurajăm dezvoltarea carierei prin programe adaptate fiecărui rol și prin promovări interne. În același timp, investim constant în fidelizarea echipelor: organizăm programe de leadership pentru manageri, sondaje de satisfacție urmate de acțiuni concrete, ajustăm periodic grilele salariale pentru a le alinia la piață și diversificăm beneficiile oferite. De asemenea, punem accent pe coeziune și cultură organizațională prin teambuildinguri și evenimente interne.

Raspuns: În zona de responsabilitate socială, am derulat trei inițiative importante: plantarea a 3.000 de puieți în zona Horezu, susținerea unei fundații care ajută persoanele ce se confruntă cu obezitatea și sprijinirea mai multor asociații care se ocupă cu salvarea animalelor. În perioada următoare, vom continua să ne implicăm în proiecte cu impact direct asupra comunității.

Raspuns: Mediul economic actual din România este caracterizat de o combinație complexă de provocări structurale și riscuri externe, dar și de oportunități reale de redresare.

Raspuns: Considerăm că economia țării are potențial de evoluție pozitivă, dar pentru a atinge acest potențial sunt necesare reforme structurale și politici fiscale mai echilibrate. În acest context, Dona. Logistica S.A. a reușit să crească constant cu un ritm superior celui din piața farmaceutică locală și privim cu încredere viitorul. Planurile noastre vizează consolidarea diviziei VET, extinderea în piețe adiacente, cum ar fi distribuția de produse destinate opticilor medicale, precum și dezvoltarea continuă a lanțului propriu de farmacii și francize.

Raspuns: Punem sănătatea pacienților pe primul loc, printr-o rețea națională de servicii farmaceutice integrate și inovatoare.

Raspuns: Afacerea noastra nu a fost afectata direct de situația tensionată de la granițele României.