Primarul municipiului Timișoara și liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că a trecut cu succes de interviul pentru obținerea cetățeniei române și urmează să depună jurământul, oficializând astfel statutul său de cetățean. Într-un mesaj emoționant, Fritz a declarat că România l-a modelat în ultimii 22 de ani, ajutându-l să devină adult, european și mai tenace.

”România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani! M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a transmis Dominic Fritz.

Primarul a povestit și cum s-a desfășurat interviul: pe lângă exerciții de scriere și citire, i s-au pus întrebări despre istorie și cultură românească. Printre acestea: capitala României, două zeități dacice, cine a fost Basarab I, explicarea unei zicale și recitarea Imnului României. Fritz a afirmat că s-a descurcat bine la toate probele, inclusiv la întrebarea despre Zamolxis, zeul dacic.

”Chiar m-au înrebat de zeităţile dacice, mi-a picat această întrebare. Deci întâi a trebuit să scriu un articol din Constituţie, după dictare, să vadă dacă ştiu să scriu, apoi a trebuit să citesc câteva fraze dintr-o poveste şi după aia am extras 12 din cele 400 de întrebări despre care am mai povestit. Prima întrebare a fost foarte simplă, care este capitala României? Şi apoi chiar a picat această întrebare, enumerează două zeităţi dacice şi am ştiut de Zamolxis. Apoi mi-a mai picat întrebarea cine a fost Basarab I? A trebuit să explic o zicală: ”Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima”.. Şi a trebuit să recit Imnul României, bineînţeles. Şi cred că m-am descurcat bine”, a spus Fritz.

Procesul pentru obținerea cetățeniei a fost însă anevoios. În toamna anului trecut, Fritz spera să finalizeze procedura până la sfârșitul anului, dar întârzierile birocratice l-au amânat. În iunie, edilul a mărturisit că dosarul său se află într-o stare incertă de peste un an și că autoritățile nu îi pot oferi claritate.

După succesul la interviu, primarul a transmis un mesaj optimist: