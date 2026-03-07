Piața muncii din România continuă să fie dominată de sectorul tehnologic, însă industriile grele, serviciile specializate și meseriile tehnice în ascensiune înregistrează creșteri salariale semnificative datorită deficitului de specialiști.

Conform analizelor recente și datelor furnizate de platformele de recrutare, ierarhia salariilor medii nete pe domenii arată astfel:

IT & Software Development – Rămâne lider, cu o medie națională de aproximativ 8.000 RON net.

IT Architect – Rol extrem de profitabil, cu salarii medii de 17.300 RON net.

Cybersecurity Specialist – Veniturile pot depăși 20.000 RON net în funcție de experiență și certificări.

DevOps Engineer – În creștere constantă, cu o medie de 14.800 RON net.

Petrol și Gaze – Pachete salariale competitive pentru specialiști și manageri.

Automatizări și Inginerie – Cererea ridicată pentru eficientizarea proceselor industriale menține sectorul în topul veniturilor.

Construcții și Infrastructură – Creșterile salariale vizibile atrag și rețin profesioniști calificați.

Sectorul Farmaceutic și Retail – Companiile prognozează majorări medii între 6,6% și 6,9% în 2026.

Deficitul de forță de muncă calificată face ca anumite meserii tehnice să fie extrem de bine plătite:

Tehnician HVAC – Meserie de viitor, cu potențial ridicat de câștig.

Electrician și Tehnician Mentenanță – Companiile oferă salarii peste medie pentru performeri de încredere în logistică și producție.

Aceste profesii câștigă teren rapid, iar cererea pentru specialiști va continua să crească pe măsură ce infrastructura industrială și clădirile inteligente devin tot mai complexe.

Salariul mediu net în România este estimat să ajungă în 2026 la 5.712 RON, marcând o creștere de aproximativ 6,7% față de anul precedent.

De asemenea, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 RON începând cu 1 iulie 2026, ceea ce va însemna un net de aproximativ 2.699 RON. În paralel, companiile private prognozează creșteri medii ale salariilor de bază de aproximativ 6%, ușor mai temperate comparativ cu ritmul înregistrat în 2025.

Aceste evoluții indică o piață a muncii echilibrată între sectorul tehnologic și industriile tradiționale, oferind în același timp oportunități salariale tot mai atractive pentru profesioniștii calificați.

Piața muncii din Uniunea Europeană se caracterizează prin stabilitate și creșteri salariale moderate, în special în sectorul tehnologic, unde majorările medii ajung la aproximativ 5%. În paralel, cererea de specialiști în domenii critice precum inteligența artificială, sănătatea și sustenabilitatea rămâne ridicată, determinând companiile să ofere pachete salariale atractive pentru a atrage și reține talentele de top.

Cele mai bine plătite roluri din marile economii europene, cum sunt Germania și Franța, continuă să fie dominate de medicina de specialitate, finanțe și tehnologie. Neurochirurgii și medicii specialiști se află în fruntea topului, cu venituri care pot ajunge până la 303.000 € anual în Germania. În domeniul financiar, investment bankerii și managerii seniori înregistrează câștiguri substanțiale, care pot varia între 72.000 € și 675.000 €, în funcție de bonusurile de performanță.

Sectorul tehnologic continuă să ofere salarii competitive, mai ales pentru specialiștii în inteligență artificială și securitate cibernetică. Un AI Engineer poate obține prime salariale de aproximativ 12% peste media pieței, cu venituri care depășesc frecvent 150.000 € pentru poziții de senioritate, iar directorii de cybersecurity devin tot mai căutați datorită reglementărilor stricte privind protecția datelor. Liderii executivi, precum CEO-ii și directorii de strategie, rămân printre cei mai bine remunerați profesioniști, în timp ce inginerii din petrol și gaze, energie regenerabilă și industria aerospațială înregistrează pachete salariale care pornesc de la aproximativ 90.000 €.

Potrivit analizelor iMercer.com, industriile care alocă cele mai mari bugete pentru creșteri salariale în 2026 sunt banking & finance și life sciences, fiecare prognozând majorări de aproximativ 3,7%, în timp ce sectoarele de tehnologie și sănătate continuă să mențină salariile de bază la niveluri ridicate, chiar dacă ritmul de creștere este moderat.

Salariile minime variază semnificativ între statele membre. Luxemburg înregistrează cel mai mare nivel al salariului minim, de 2.704 € pe lună, în timp ce Bulgaria se află la capătul opus, cu aproximativ 620 €. România ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește puterea de cumpărare raportată la salariul minim, oferind condiții relativ avantajoase pentru angajați, deși valoarea nominală rămâne mai mică decât în statele vest-europene.

Pe fondul deficitului de personal calificat, anumite meserii tehnice și „blue-collar” înregistrează venituri comparabile cu pozițiile de management mediu. Tehnicienii HVAC sunt extrem de căutați în contextul tranziției energetice a clădirilor, iar electricienii sau managerii de construcții primesc salarii atractive datorită proiectelor de infrastructură finanțate prin fondurile de redresare ale Uniunii Europene.

Piața muncii din America de Nord continuă să fie dominată de sectorul medical și cel tehnologic, iar rolurile de management strategic își mențin reziliența în fața automatizării. În Statele Unite, pozițiile de top, în special în medicină și conducere executivă, depășesc frecvent pragul de 200.000 USD anual, iar angajatorii pun accent pe păstrarea talentelor prin bonusuri de performanță.

Managementul executiv rămâne cea mai bine plătită categorie, cu CEO-ii înregistrând o medie de aproximativ 329.500 USD anual. În sectorul medical, roluri precum Nurse Practitioner și Physician Assistant se remarcă nu doar prin salarii consistente – de peste 133.000 USD –, ci și prin stabilitatea oferită în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Nurse Practitioner se află în topul celor mai atractive joburi datorită echilibrului între cerere și recompensă, cu un salariu mediu de 143.183 USD.

Sectorul tehnologic și ingineresc continuă să ofere pachete salariale competitive. Product Marketing Managerii câștigă în medie 159.660 USD, iar Machine Learning Engineerii ating venituri de aproximativ 140.910 USD, într-un context de creștere a numărului de joburi de 20%. Cybersecurity și IT Managerii rămân esențiali, cu salarii care depășesc 150.000 USD, în timp ce alte roluri bine plătite includ Truck Driver Owner-Operator (aproximativ 160.000 USD) și Cardiac Medical Tech (133.907 USD).

În Canada, piața muncii se concentrează pe sănătatea mintală, leadership-ul financiar și tehnologic, cu salarii competitive exprimate în CAD. Conducerea financiară și tehnică continuă să fie atractivă, CFO-ii câștigând între 200.000 și 500.000 CAD, iar CTO-ii între 250.000 și 450.000 CAD. În domeniul medical, medicii de familie se află în fruntea clasamentului salarial cu 347.467 CAD, urmați de psihologi (232.284 CAD) și stomatologi asociați (229.930 CAD). Sectorul tehnologic pentru absolvenți și seniori menține, de asemenea, salarii atractive, AI Specialist între 100.000 și 150.000 CAD, iar Software Engineerii sau IT Project Managerii între 90.000 și 140.000 CAD.

Din perspectiva tendințelor salariale, angajatorii din SUA anticipează o creștere medie a salariilor de aproximativ 3,5% în 2026, concentrându-se pe bonusuri de performanță mai degrabă decât pe majorări fixe mari. În Canada, salariul mediu național este estimat la circa 65.000 CAD anual, cu o prognoză de creștere a bugetelor salariale între 3,2% și 3,3%.

Piața muncii din Asia se află într-o perioadă de expansiune accelerată, dominată de cererea masivă în sectoarele de înaltă tehnologie și de consolidarea pozițiilor executive în centrele financiare majore, precum Singapore, Hong Kong și Tokyo. Rolurile de top continuă să fie extrem de bine plătite, iar specialiștii în inteligență artificială, semiconductori și servicii financiare se află în fruntea clasamentului salarial.

Managementul executiv rămâne lider absolut în topul veniturilor. Directorii generali (CEO) și directorii financiari (CFO) comandă pachete salariale impresionante, în special în Japonia, unde un CEO poate câștiga între 30,8 și 40,3 milioane INR anual. Sectorul medical păstrează de asemenea poziții privilegiate, cu chirurgii și șefii departamentelor medicale (Head of Medical Affairs) beneficiind de salarii semnificative, în special în hub-urile financiare și medicale ale Japoniei și Singapore.

În domeniul tehnologic, specialiștii în inteligență artificială și machine learning sunt extrem de căutați. În Singapore, AI Engineerii și Machine Learning Specialistii pot câștiga între 6.500 și 12.500 SGD pe lună, iar în Malaezia, experții seniori în AI și Data Science ajung la peste 22.000 RM lunar. Cybersecurity și Cloud Architectii sunt, de asemenea, esențiali pentru securizarea infrastructurii digitale și comandă salarii de top în toate hub-urile tehnologice asiatice.

Sectorul financiar și investment banking-ul rămân extrem de lucrative în Hong Kong și Singapore, unde bancherii de investiții și managerii de portofoliu primesc pachete salariale substanțiale. În paralel, domeniul sustenabilității și ESG câștigă teren rapid, iar directorii de sustenabilitate se află printre categoriile cu cele mai mari creșteri salariale datorită reglementărilor verzi impuse de autorități.

Potrivit studiului Aon, bugetele pentru măriri salariale în Asia de Sud-Est sunt estimate să crească în medie cu 5,3% în 2026, cu diferențe regionale semnificative. Vietnamul se remarcă ca lider regional, cu o creștere estimată de 7,1%, urmat de India cu proiecții de până la 9%, cea mai mare din regiunea APAC. Indonezia înregistrează o majorare de aproximativ 5,9–6,1%, în timp ce Singapore adoptă o abordare mai prudentă, cu creșteri constante între 4% și 4,3%.

Centrele financiare și tehnologice din Asia prezintă particularități distincte. Singapore conduce în regiune cu cel mai mare salariu mediu lunar, de aproximativ 4.457 USD, în timp ce Hong Kong se concentrează pe transformarea digitală, unde schimbarea locului de muncă poate aduce creșteri salariale de 15–20% pentru specialiștii în cloud și guvernanță. În China, sectoarele inovatoare, cum ar fi semiconductorii, vehiculele electrice și robotica, oferă cele mai mari oportunități de câștig și atrag investitori și talente din întreaga regiune.