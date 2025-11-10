Betty Harford, actrița versatilă cunoscută pentru rolurile sale memorabile din serialele clasice de televiziune Dynasty și The Paper Chase, a încetat din viață la vârsta de 98 de ani. Aceasta a murit pe 2 noiembrie în Santa Barbara, potrivit prietenei sale Wendy Mitchell.

Cariera lui Harford s-a întins pe mai multe decenii, cu apariții pe scenă, în film și televiziune. Ea a fost remarcată pentru rolul doamnei Nottingham, secretara eficientă a personajului lui John Houseman în The Paper Chase, în 41 de episoade difuzate pe CBS și Showtime. În același timp, a adus căldură și subtil umor rolului Hilda Gunnerson, bucătăreasa familiei Carrington din Dynasty, pe care l-a reluat și în miniseria de reuniune din 1991.

Născută în New York la 28 ianuarie 1927, Harford și-a început cariera în anii ’50, cu apariții radiofonice în emisiuni precum Gunsmoke și Crime Classics. Ulterior, a jucat în seriale antologice de televiziune precum Fireside Theatre, Luv Video Theatre și Alfred Hitchcock Presents, și a împrumutat vocea mamei lui Gumby în animație.

Rolurile sale în film au inclus apariții în The Wild and the Innocent (1959), Inside Daisy Clover (1965), Spartacus (1960) și The China Syndrome (1979).

Pe scenă, Harford a fost membră importantă a UCLA Theatre Group în anii ’60, sub conducerea lui John Houseman, alături de actori precum Nina Foch, Inga Swenson și Pippa Scott. Printre alte apariții TV se numără Dr. Kildare, The Big Valley, Room 222, Mrs. Columbo, Richard Diamond, Private Detective, The Twilight Zone și The Great Adventure.

Viața personală a actriței a inclus căsătorii cu sculptorul Oliver Andrews, decedat în 1978, și cu actorul maghiar Sándor Naszódy, care a murit în 1996. Betty Harford lasă în urmă un fiu, Chris, și nepoții săi.