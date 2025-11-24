Doliu în lumea muzicii! Legendarul cântăreț și actor jamaican Jimmy Cliff a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Soția sa a anunțat că acesta a murit în urma unei crize epileptice, urmată de pneumonie. Ea a transmis că familia este profund îndurerată și a mulțumit rudelor, prietenilor, colegilor artiști și personalului medical pentru sprijinul oferit în această perioadă dificilă.

Totodată, a menționat că Jimmy Cliff și-a iubit foarte mult publicul și că sprijinul fanilor a fost forța care l-a susținut pe tot parcursul carierei sale, cerând în același timp respectarea intimității familiei.

„Cu profundă tristețe vă anunț că soțul meu, Jimmy Cliff, a trecut în neființă în urma unei crize epileptice urmată de pneumonie. Sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, colegilor artiști și colegilor de muncă care i-au fost alături pe parcursul vieții. Tuturor fanilor săi din întreaga lume, vă rog să știți că sprijinul vostru a fost puterea lui pe tot parcursul carierei sale. El a apreciat cu adevărat dragostea fiecărui fan. De asemenea, doresc să mulțumesc doctorului Couceyro și întregului personal medical, care ne-au oferit un sprijin și o ajutor extrem de prețios în acest moment dificil. Jimmy, iubitul meu, odihnește-te în pace. Îți voi îndeplini dorințele. Sper că veți respecta intimitatea noastră în aceste momente grele. Informații suplimentare vor fi furnizate ulterior. Ne vedem, Legendă. Latifa, Lilty și Aken”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a decedatului.

Moartea lui Cliff a generat un val de mesaje emoționante din partea fanilor săi din toate colțurile lumii. Unii au spus că, cu doar câteva ore înainte de aflarea veștii, urmăreau interviuri cu artistul și reflectau asupra evoluției muzicii reggae. Alții au afirmat că el a fost sursa lor de inspirație încă din copilărie și că piesele sale i-au marcat profund.

Fanii au transmis că muzica lui a adus speranță, iubire și pace în viețile lor, iar impactul lui asupra culturii reggae și asupra imaginii Jamaicăi în lume va rămâne de necontestat. Multora le pare rău că nu au avut ocazia să îl vadă live în concert, dar îl vor purta mereu în inimă.

„Acum câteva ore urmăream unul dintre interviurile sale despre evoluția muzicii reggae. Acum sărbătoresc viața și opera lui Jimmy Cliff. Îi mulțumesc Atotputernicului pentru puterea și gloria Sa de a ne fi dăruit un talent atât de mare, care a încântat planeta timp de decenii. Ce? Jimmy Cliff, sursa mea de inspirație din copilărie, s-a stins? Am fost fanul lui încă de la lansarea primelor sale melodii, precum „Time Will Tell”, „Wonderful World Beautiful People”, „Synthetic World” și „Going Back West”. Fie ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să ne dăruiască un alt compozitor, cântăreț cu o voce melodioasă de neegalat, precum Jimmy Cliff. Din Onitsha, Nigeria. Many rivers to cross și Vietnam, două dintre cele mai frumoase melodii pe care am avut privilegiul să le ascult. Cu cât sunt mai grele… Ei bine, anii au venit și Anii au trecut Dar fiul omului continuă să alerge Totuși, de la inocență la experiență De la dependență la independență Ei bine, acum am iubit și am fost iubit Am judecat și am fost judecat Așa că, acolo unde vine o furtună, vine și victoria PENTRU CĂ EU TRĂIESC ÎN TOȚI ȘI TOȚI TRĂIESC ÎN MINE. El a revoluționat și a cucerit lumea cu versurile sale. A avut un impact profund asupra muzicii reggae, ceva care a adus faimă și măreție Jamaicăi. Fie ca sufletul lui James Chambers, alias Jimmy Cliff, să se odihnească în pace eternă. Îmi pare incredibil de rău să văd asta. Odihnește-te în pace, Jimmy. Îți mulțumesc pentru mulți ani de muzică. Sper că tu și Johnny Nash cântați împreună „I Can See Clearly Now” în Rai. Este cu adevărat păcat. E păcat, Jimmy era mereu pe lista mea de artiști pe care voiam să-i văd (care e scurtă, pentru că am văzut deja majoritatea trupelor/artiștilor pe care voiam să-i văd), dar din păcate nu am reușit niciodată să ajung la unul dintre concertele lui. Am vizitat bulevardul Jimmy Cliff din Montego Bay când eram în vacanță acolo, dar nu am făcut o selfie cu panoul pentru că nu am vrut să-mi scot telefonul Jimmy a fost o legendă absolută și îmi amintesc prima dată când am văzut Harder they Come/ Marele Jimmy Cliff și-a luat în sfârșit rămas bun. Sunt fanul lui din 1972, când eram încă la școala primară. Muzica lui a inspirat generații întregi din întreaga lume cu mesajul său de iubire, speranță și pace. Transmit sincere condoleanțe familiei sale și fanilor săi din întreaga lume pentru această pierdere monumentală. El va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Fie ca Dumnezeu Atotputernicul să-i odihnească sufletul în pace”, au scris oamenii în secțiunea de comentarii.

Cliff a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai muzicii reggae la nivel mondial. Vedetă încă din anii 60, el a contribuit decisiv la popularizarea sunetului jamaican pe plan internațional. A devenit faimos prin piese precum Wonderful World, Beautiful People, You Can Get It If You Really Want, Many Rivers to Cross și Vietnam.

Pe lângă cariera muzicală, Cliff s-a remarcat și ca actor, rolul său principal din filmul „The Harder They Come” (1972) fiind considerat o piatră de temelie a cinematografiei jamaicane. Presa de specialitate a arătat că succesul acestui film a avut un rol major în explozia popularității muzicii reggae în Statele Unite ale Americii. De-a lungul carierei sale, el a influențat generații întregi de artiști și a devenit un simbol cultural al Jamaicăi.