Dharmendra a murit luni, la Mumbai, după ce fusese bolnav timp de aproximativ o lună, potrivit presei indiene. Familia sa rămâne una numeroasă, actorul având două soții și șase copii.

Vestea dispariției sale a generat reacții puternice în India, inclusiv la nivel oficial. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis că moartea lui Dharmendra „încheie o pagină din istoria cinematografiei indiene” și a spus că actorul a fost „o legendă” care a adus profunzime fiecărui rol.

„Decesul lui Dharmendra încheie o pagină din istoria cinematografiei indiene. A fost o legendă, un actor fenomenal, care aducea farmec și profunzime tuturor personajelor pe care le-a interpretat”, a scris Narendra Modi, potrivit Reuters.

În cei aproximativ 60 de ani petrecuți pe platouri, Dharmendra a jucat în peste 250 de filme, acoperind o gamă amplă de roluri, de la comedii romantice la producții de acțiune. Apariția sa cu pieptul gol în filmul „Dil Diya Dard Liya”, în 1966, a fost considerată un moment de cotitură în cinematografia indiană și l-a transformat într-un simbol al masculinității de la Bollywood.

Născut pe 8 decembrie 1935 în Punjab, Dharmendra a povestit că nu a visat niciodată la o carieră în cinema. A început să joace după ce a câștigat un concurs organizat de o revistă de divertisment.

„Aveam doar visurile mele. Eram pe atunci un sătean fără educație, nu știam nimic despre meseria de actor”, i-a mărturisit el biografului său, Rajiv Vijayakar.

Spunea că la început era „un sătean fără educație” și că nu știa nimic despre meseria de actor, însă s-a dedicat complet fiecărui rol. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari ale industriei, iar parteneriatele sale de ecran au devenit iconice.

Printre acestea s-a numărat și Hema Malini, una dintre cele mai cunoscute actrițe din India, care i-a devenit a doua soție în 1980. Deși actorul nu divorțase de prima soție, acest lucru nu i-a afectat reputația sau popularitatea. Publicul l-a considerat mereu o figură respectată și carismatică.

Chiar și la 71 de ani, Dharmendra continua să joace în filme de succes. Rolul din „Life in a Metro”, în 2007, a atras audiențe numeroase în cinematografe și a demonstrat că rămâne un actor relevant indiferent de vârstă.

Într-un interviu din 2011, el spunea că nu era niciodată mulțumit de imaginea lui pe ecran și cerea regizorilor să refacă scenele până când era convins de rezultat.

„Niciodată nu am fost mulțumit de felul în care arătam pe ecran. Nu am încetat niciodată să le cer regizorilor mei să refacă scenele”, mărturisea el în 2011.

Ultimul său film, „Ikkis”, urmează să fie lansat în decembrie, marcând ultimul capitol al unei cariere impresionante. Dispariția lui Dharmendra lasă un gol imens în industria cinematografică indiană, unde rămâne o figură de referință și un model pentru generații întregi de actori.