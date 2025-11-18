Pentru persoanele care nu sunt asigurate sau aleg să meargă la clinici private, costul analizelor medicale poate varia semnificativ, în funcție de tipul testelor și de locația laboratorului.

De la analize de sânge uzuale, teste hormonale sau investigații complexe, prețurile pot merge de la câteva zeci de lei până la câteva sute sau chiar mii de lei, în funcție de complexitate și tehnologie utilizată.

Cele mai întânite analize sunt:

Analize de sânge uzuale (hemoleucogramă completă) – oferă informații despre celulele sanguine: globulele roșii, globulele albe, trombocite, hemoglobină.

Glicemia – măsoară nivelul de zahăr din sânge, folosit pentru depistarea diabetului.

Colesterol și profil lipidic – include colesterol total, LDL, HDL și trigliceride, pentru evaluarea riscului cardiovascular.

Funcția hepatică (teste hepatice) – AST, ALT, bilirubină, fosfatază alcalină, pentru sănătatea ficatului.

Funcția renală – creatinină și uree, pentru evaluarea rinichilor.

Electroliți – sodiu, potasiu, calciu, magneziu, necesari pentru echilibrul hidroelectrolitic.

Analize urinare (urinocultură și sumar de urină) – pentru depistarea infecțiilor sau a problemelor renale.

Teste tiroidiene – TSH, T3, T4, pentru evaluarea funcției glandei tiroide.

Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) și proteina C reactivă (CRP) – markeri ai inflamației în organism.

Vitamine și minerale – de exemplu vitamina D, vitamina B12, fier și ferritină.

La una dintre cele mai populare clinici private din România, prețurile pentru analizele uzuale sunt:

Hemoleucogramă completă – 70 lei

Hemoglobina glicozilata/HbA1c – 67 lei

Profil lipidic (LDL colesterol, HDL colesterol, colesterol total, trigliceride) – 85 lei

Bilirubina indirectă/totală/directă – 27 lei

Fosfatază alcalină – 32 lei

Creatinină serică – 27 lei

Creatinină urinară – 37 lei

Uree urinară – 42 lei

Uree serică – 27 lei

Magneziu seric 27 lei

Potasiu urinar – 42 lei

Sodiu urinar – 42 lei

Potasiu seric – 32 lei

Sodiu seric – 32 lei

TSH (Hormon de stimulare tiroidiană) – 70 lei

T3 (triiodotironina) – 70 lei

T4 (tiroxina totală) – 70 lei

Proteina C reactivă (CRP) – 40 lei

VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) – 30 lei

Vitamina B 12 – 82 lei

Fier seric(sideremie) – 32 lei

O bună parte dintre clinicile private din România au și pachete pentru analize, acestea conținând investigațiile necesare pentru diferite probleme de sănătate, dar și cele standard.

La aceeași clinică unde se practică prețurile mai sus prezentate, există 9 astfel de pachete la ora redactării acestui articol. Este vorba despre:

Pachet analize pentru bărbați – 463 lei

Pachetul include: hemoleucogramă completă cu formulă leucocitară, Hb, Ht și indici eritrocitari și reticulocite, Glucoză serică (glicemie), Colesterol total, Trigliceride, Aspartataminotransferază (GOT/AST/TGO), Alaninaminotransferază (ALT/GPT/TGP), Gamaglutamiltranspeptidază (GGT), Creatinină serică, Acid uric seric, Uree serică, Bilirubină totală, Antigen-anticorpi HIV 1+2 (Ag-Ac HIV 1+2), Anticorpi anti-HCV (anti HCV screening), Antigen HBs (Ag HBs), Examen complet de urină (sumar și sediment urinar).

Pachet analize pentru tiroidă – 214 lei

Pachetul conține: TSH (hormon de stimulare tiroidiană), FT4 (tiroxină liberă), Anticorpi anti-TPO (ATPO), T3 (triiodotironină).

Pachet analize pentru infecții urinare – 95 lei

Pachetul conține urocultură și examen complet de urină (sumar și sediment urinar).

Pachet analize colesterol – 82 lei

Pachetul conține colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL și trigliceride.

Pachet analize rinichi – 91 lei

Pachetul conține creatinină serică, acid uric seric, uree serică și examen complet de urină (sumar și sediment urinar).

Set anual analize – 149 lei

Pachetul conține TGP, TGO, colesterol seric total, creatinină serică, examen complet de urină, glucoză serică (glicemie), hemoleucogramă cu formulă leucocitară, Hb, Ht, indici eritrocitari, trigliceride, uree serică și VSH.

Pachet analize pentru femei – 529 lei

Pachetul conține hemoleucogramă completă cu formulă leucocitară, Hb, Ht și indici eritrocitari și reticulocite, Glucoză serică (glicemie), Profil lipidic (LDL colesterol, HDL colesterol, colesterol total, trigliceride), Aspartataminotransferază (GOT/AST/TGO), Alaninaminotransferază (ALT/GPT/TGP), Creatinină serică, Acid uric seric, Uree serică, Bilirubină totală, Feritină, Calciu seric, Magneziu seric, TSH (hormon de stimulare tiroidiană), Examen complet de urină (sumar și sediment urinar), Examen Papanicolau în mediu lichid.

Pachet analize BTS – 500 lei

Pachetul include panel boli cu transmitere sexuală RT-PCR 14 germeni în urină, RPR, Antigen-anticorpi HIV 1+2 (Ag-Ac HIV 1+2), Test TPHA.

Pachet analize prenupțiale – 100 lei

Pachetul conține antigen-anticorpi HIV 1+2 (Ag-Ac HIV 1+2), RPR.

Chiar dacă nu ești asigurat și nu contribui lunar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, legea îți permite accesul la un set minim de servicii medicale de bază, care asigură îngrijire în situații urgente sau pentru prevenirea unor boli cu potențial de răspândire.

Printre aceste servicii se numără asistența medicală în cazuri de urgență. Atât în medicina primară, cât și în ambulatoriul de specialitate, persoanele neasigurate pot beneficia de consult clinic, anamneză și, dacă este necesar, recomandări de tratament. În situații de urgență medico-chirurgicală, accesul la medicul de familie sau la spital este garantat, indiferent de statutul de asigurat.

De asemenea, serviciile de supraveghere și depistare a bolilor cu risc epidemiologic sunt incluse în pachetul minim. Persoanele suspecte de astfel de afecțiuni pot fi evaluate clinic, diagnosticate prezumtiv și, dacă este cazul, trimise către spitale de specialitate pentru confirmare și tratament. În plus, bolnavii neasigurați care prezintă boli infecțioase ce nu necesită izolare pot beneficia de îngrijire în regim de spitalizare de zi, ceea ce permite monitorizarea și controlul eventualelor epidemii, precum cele gripale.