Actorul japonez Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul vrăjitorului rău Shang Tsung din filmul „Mortal Kombat”, a murit. Acesta s-a stins din viață în Santa Barbara, California, SUA, la onorabila vârstă de 75 de ani. A decedat din cauza complicațiilor apărute în urma unui accident vascular cerebral.

Managerul său a spus că era un om rar, generos și dedicat meseriei sale, pierderea lui fiind foarte mare.

Au rămas copiii (Calen, Byrnne și Cana) și doi nepoți (River și Thea Clayton).

Cary-Hiroyuki Tagawa s-a născut în Tokyo, Japonia. Mama lui era actriță, iar tatăl său a servit în armată. Totuși, a crescut lângă Los Angeles, a început să joace în liceu și a urmat cursurile USC. A creat și predat propriul stil de arte marțiale, numit Chu Shin.

Primul său rol a fost în „Ultimul împărat”. Cel mai celebru rol al său rămâne însă Shang Tsung din „Mortal Kombat” (1995), film care a dus la dezvoltarea unei francize întregi. Tagawa a jucat același personaj și în serialul „Mortal Kombat Legacy” (2013) și i-a dat voce în jocul „Mortal Kombat 11”. Datorită acestui rol, două replici ale sale – „Your soul is mine” („Sufletul tău îmi aparține”) și „Fatality” – au devenit foarte cunoscute și au circulat mult pe internet ca meme-uri.

A jucat și rolul negativ Kwang în filmul James Bond „Licence to Kill”.

La televizor, a avut roluri importante în serialul „Nash Bridges” și a apărut în multe alte seriale populare, cum ar fi „Miami Vice”, „Moonlighting” sau „Baywatch”. Alte filme importante în care a jucat sunt „Rising Sun”, „Pearl Harbor”, „Planeta maimuțelor”, „Memoirs of a Geisha” și „Snow Falling on Cedars”.

Tagawa considera că era normal să fie tipizat în acele roluri. În anul 2007, el zicea că dacă nu ar fi jucat personaje negative, nu ar fi ajuns să joace și roluri pozitive. Este mândru că a fost considerat cel mai bun personaj negativ, nu doar printre asiatici, ci dintre toate personajele negative. Odată cu trecerea timpului, el a învățat să accepte ce roluri i se oferă și să facă tot posibilul să fie bine.