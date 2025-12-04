Jurnalistul Mihai Stănescu, fiul actriței Ilinca Tomoroveanu, a murit la doar 48 de ani, vestea fiind confirmată de soția sa, Florentina Stănescu.

Cauza decesului nu este cunoscută deocamdată, iar dispariția fulgerătoare a celui care a lucrat ani la rând în televiziune, în special la Alpha TV, a provocat șoc și tristețe în rândul apropiaților.

Colegi din presă și teatru au transmis mesaje de condoleanțe și au evocat momente petrecute alături de jurnalist, apreciat pentru profesionalism și generozitate.

Văduva sa a publicat un mesaj de adio profund emoționant, în care a vorbit despre legătura lor și a inclus versuri din Henry Scott Holland, sugerând dorința de a păstra vie amintirea celui dispărut.

Ea a mai informat prietenii despre programul funeraliilor și a explicat că se ocupă singură de procedurile necesare, cerând iertare celor cărora nu le-a putut răspunde în aceste zile marcate de durere și haos.

„Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc! Dumnezeu te-a luat prea repede… Henry Scott Holland – Moartea nu înseamnă nimic Moartea nu înseamnă nimic; / Nici măcar nu contează. Am trecut doar în camera cealaltă./ Nu s-a întâmplat nimic. Toate au rămas așa cum le știai. / Eu sunt eu, tu ești tu, lar viaţa prin care, atât de frumos, am trecut împreună este aceeași, neschimbată. Vom continua să fim unul pentru altul ceea ce am fost întotdeauna. Chemă-mă pe nume, aşa cum mă chemai odinioară. Vorbeşte-mi, cum îmi vorbeai întotdeauna. Nu schimba tonul vocii / Și nu îmbrăca hainele solemnităţii, nici pe cele ale durerii. Continuă să râzi la ceea ce ne făcea să râdem împreună. Distrează-te şi zâmbeşte, gândește-te la mine, roagă-te pentru mine. Lasă ca numele meu să-ţi fie mângâirea care ţi-a fost întodeauna. Rostește-l lejer, fără a fi atins de umbra vreunui regret. Viaţa are însemnătatea pe care a avut-o și ieri. / Este aceeași care a fost mereu: O absolută şi neîntreruptă continuitate. Ce este moartea, dacă nu un accident trecător? Sunt aici cu tine, doar că nu mai sunt la vedere. / Exist – şi te aștept, pentru ceea ce va fi doar o scurtă perioadă de timp, Undeva foarte aproape,/ De partea cealaltă a străzii. / Toate sunt la locul lor. Nimic nu este distrus; nimic nu este pierdut./ Un scurt moment și toate vor fi cum au fost. Ne vom întâlni iarăşi. Vom râde amintindu-ne de vremelnicia acestei despărţiri”, a transmis Florentina Stănescu.

Cât despre funeralii, văduva lui Mihai Stănescu a transmis următorul mesaj pentru prieteni și cunoscuți:

„Dragii noștri, Știu că v-am șocat, vă închipuiți cum suntem noi. Vă rog să mă iertați dacă nu v-am putut răspunde dar am văzut și citit tot ce ați scris voi. Este o mare nebunie de care trebuie să mă ocup singură, nu pentru că nu are cine să se ocupe ci pentru că actele doar soția le semnează… Așadar: mâine, 3 decembrie va fi depus la ora 14 la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, se va face o slujbă religioasă începând cu ora 15. Slujba de înmormântare se va oficia la aceeași biserică, joi 4 decembrie la ora 12. Înhumarea va fi la cimitirul Sfânta Vineri, o să vă anunț exact ora. Mă înclin, vă mulțumim tuturor!”

Numeroși prieteni și foști colegi au scris mesaje în care au evocat colaborările cu Mihai Stănescu și impactul pe care l-a avut asupra lor.

O persoană din televiziune și-a amintit prima filmare alături de el, la Teatrul Național, unde mama jurnalistului era directoare adjunctă, povestind că întâlnirea cu cei doi i-a marcat începuturile în presă. Aceeași persoană a mărturisit că vestea morții l-a lovit mai dur decât pierderea unui simplu coleg, pentru că Mihai a făcut parte dintr-un moment definitoriu al carierei sale.

„Dumnezeu să te aibă în pază, Mihai. Lucrez în televiziune de peste 20 de ani. O perioadă scurtă am activat la Buzău, după care am plecat la București, la televiziunea locală Alpha TV. Îmi aduc aminte perfect prima mea filmare: reporter era Mihai Stănescu, iar noi filmam la Teatrul Național chiar cu mama lui, Ilinca Tomoroveanu, care atunci era directoare adjunctă. Momentele acelea mi-au rămas adânc întipărite în minte. Probabil și din cauza emoțiilor enorme pe care le-am trăit: treceam de la filmări locale, obișnuite, la întâlniri cu oameni cu adevărat valoroși. Alpha TV a fost, fără exagerare, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Acolo am cunoscut oameni minunați, am legat prietenii — chiar și cumetrii — și acolo a început drumul meu în jungla cotidiană a Bucureștiului. Iar dintre toate aceste amintiri, Mihai rămâne unul aparte. Prima mea filmare a fost cu el, primele emoții mari le-am trăit alături de el. De aceea, vestea plecării lui dintre noi m-a lovit altfel: nu doar ca pe un coleg, ci ca pe o parte din începuturile mele. Drum lin, Mihai. Și mulțumesc pentru tot ce ai reprezentat atunci, fără să știi”.

Alți apropiați au scris despre bunătatea și luminozitatea jurnalistului, despre legăturile create în anii de muncă și despre momentele împărtășite în redacție sau în mediul artistic.

Un prieten a rezumat starea de spirit a multora, urându-i „lumină pentru un om luminos” și adăugând că despărțirea este doar temporară.

„Lumină pentru un om luminos… Rămas bun, Mihai Stănescu! Rămâne pe când ne vom revedea Dincolo!”, a scris prietenul jurnalistului.

Mihai Stănescu a fost înmormântat astăzi, 4 decembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.