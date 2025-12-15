Lumea serialelor TV a pierdut una dintre figurile sale îndrăgite. Actrița australiană Rachael Carpani, cunoscută publicului din producții de succes precum „Fiicele lui McLeod” și „Home and Away”, a murit la vârsta de 45 de ani, vestea fiind confirmată de familia sa.

Potrivit apropiaților, Rachael Carpani s-a stins în liniște, după o luptă îndelungată cu o afecțiune cronică, dispariția sa fiind descrisă drept neașteptată. Părinții actriței, Tony și Gael Carpani, au transmis un mesaj emoționant prin care au anunțat trecerea în neființă a fiicei lor, subliniind discreția și pacea cu care aceasta a plecat dintre cei vii.

Rachael Carpani a devenit cunoscută mai ales datorită rolului Jodi Fountain din serialul dramatic australian „Fiicele lui McLeod”, unde a jucat timp de mai mulți ani, între 2001 și 2009. Talentul și naturalețea sa au făcut din acest personaj unul memorabil pentru public. Mai recent, actrița a apărut și în serialul „Home and Away”, unde a interpretat personajul Claudia Salini, într-o producție difuzată în 2024.

Ceremonia de înmormântare a avut loc vineri, 19 decembrie, într-un cadru restrâns, la dorința familiei, care a cerut respectarea intimității în aceste momente dificile și a precizat că nu vor mai fi făcute alte declarații publice.

„Înmormântarea va fi un eveniment privat, care va avea loc vineri, 19 decembrie, alături de familie și prieteni apropiați. Familia solicită intimitate în aceste momente foarte dificile și nu va face alte declarații.”

Numeroși colegi de breaslă și-au exprimat durerea în mediul online. Bridie Carter, una dintre actrițele alături de care Rachael Carpani a jucat în „Fiicele lui McLeod”, i-a adus un omagiu emoționant, vorbind despre legătura profundă creată pe platourile de filmare și despre impactul uman pe care Rachael l-a avut asupra celor din jur.

„Cu dragoste și respect, pentru frumoasa noastră Rach, în rugăciune și cu cea mai profundă durere pentru familia Carpani. Odihnească-se în pace frumoasa noastră fetiță… «copilul» familiei noastre [Fiicele lui McLeod]. Te iubim, te prețuim”. „Este o ordine greșită a lucrurilor. Suntem oameni mai buni pentru că am avut privilegiul de a petrece timp cu tine. Te iubim, Carpani”, a adăugat colega artistei de pe platourile de filmare.

Mesaje de condoleanțe au venit și din partea fanilor, care și-au amintit cu drag de personajele interpretate de actriță și de energia ei caldă, considerând dispariția sa o pierdere dureroasă pentru televiziunea australiană.