Spania va impune, din 5 octombrie 2026, utilizarea unui document digital de control pentru fiecare transport rutier. Noua obligație se va aplica inclusiv firmelor din alte state care operează în această țară. Măsura este prevăzută de Legea spaniolă 9/2025 privind mobilitatea durabilă.

Începând cu data de 5 octombrie 2026, pentru fiecare expediere va trebui să fie disponibil un Documento de Control Administrativo, în format electronic, transmite Transport Online.

Potrivit informațiilor comunicate de asociația olandeză Evofenedex, noile reguli se aplică tuturor transporturilor realizate pe teritoriul Spaniei, precum și curselor care încep sau se încheie în această țară.

Astfel, obligația nu vizează doar companiile spaniole, ci și transportatorii din alte state care efectuează operațiuni în Spania.

DCA este un document administrativ utilizat de autorități pentru verificarea activităților de transport. Conținutul acestuia este similar cu cel al scrisorii de transport CMR, însă DCA are exclusiv o funcție de control.

Pe durata transportului, șoferul trebuie să poată prezenta documentul digital la solicitarea autorităților. În cazul în care un camion transportă mai multe mărfuri, trebuie prezentat doar DCA aferent mărfurilor rămase la bord.

Responsabilitatea pentru completarea corectă și integrală a documentului revine atât părții care contractează transportul, cât și transportatorului care efectuează cursa.

Companiile care utilizează deja documente digitale de transport pot folosi un e-CMR în locul unui DCA separat, cu condiția ca toate informațiile obligatorii prevăzute pentru DCA să fie incluse în document.

Utilizarea e-CMR nu este obligatorie, atâta timp cât documentul respectă cerințele impuse de legislația spaniolă.

Prin această inițiativă, Spania anticipează aplicarea regulamentului european eFTI, care va obliga toate statele membre ale Uniunii Europene, începând din iulie 2027, să accepte informațiile digitale privind transportul de marfă.

Autoritățile spaniole au decis să implementeze deja un sistem complet digital pentru documentul de control.

Evofenedex recomandă companiilor să stabilească din timp acorduri cu transportatorii și partenerii logistici din Spania, inclusiv în ceea ce privește utilizarea DCA digital, completarea corectă a documentului și posibilitatea de a-l prezenta imediat în cazul controalelor.

Organizația profesională a transmis că va continua să monitorizeze evoluțiile legate de această obligație și va informa membrii pe măsură ce apar clarificări privind aplicarea practică.