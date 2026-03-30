Admitere liceu 2026-2027. Elevii de clasa a VIII-a care vor începe liceul în anul școlar 2026–2027 vor fi repartizați exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor cu două zecimale, fără rotunjire, potrivit ISMB.

Media acumulată în clasele V–VIII nu va mai conta pentru admitere, ci va fi folosită doar ca prim criteriu de departajare între candidații cu punctaje egale, potrivit „Ghidului candidatului” publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

Calendarul principal al admiterii indică perioada 13–20 iulie 2026 pentru completarea opțiunilor, repartizarea computerizată pe 22 iulie, depunerea dosarelor între 23–28 iulie, iar rezolvarea situațiilor speciale între 29–31 iulie.

Algoritmul de admitere ordonează elevii descrescător după medie, fiecare fiind repartizat la prima opțiune disponibilă din listă, ceea ce face ca ordinea și numărul opțiunilor să fie decisive. Completarea unui număr redus de opțiuni sau greșeli în listă poate duce la nerepartizare sau la alocarea la un liceu nedorit.

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie la Evaluarea Națională, departajarea se face în următoarea ordine: media generală din clasele V–VIII, nota la Limba română, nota la Matematică și nota la limba maternă, unde este cazul.

Pentru liceele vocaționale – artistic, sportiv, teologic sau militar – admiterea presupune susținerea probelor de aptitudini între 18 și 22 mai 2026, iar rezultatele finale se stabilesc prin combinarea notei de la Evaluarea Națională cu cea obținută la probele de aptitudini.

Spre exemplu, la profilul artistic se iau în calcul 75% nota de la aptitudini și 25% media examenului, iar la profilul militar 80% proba scrisă și 20% media examenului.

Elevii care optează pentru clase bilingve susțin o probă scrisă (70 puncte) și una orală (30 puncte), iar cei cu certificate internaționale sau premii la olimpiade pot primi direct nota 10, nivelul minim acceptat fiind A2.

Documentele necesare înscrierii includ cererea de înscriere, certificatul de naștere, adeverința cu notele de la Evaluarea Națională, foaia matricolă și fișa medicală.

Există etape speciale pentru elevii de etnie romă sau cei cu cerințe educaționale speciale (CES), repartizarea lor având loc pe 16 iulie 2026, înainte de etapa generală.

Profesorii recomandă alegerea traseului educațional în funcție de aptitudini, interese și cerințele pieței muncii, deoarece mediile din anii trecuți sunt doar orientative.

„Ghidul candidatului" subliniază că ordinea opțiunilor este decisivă: elevul intră la prima opțiune disponibilă, nu la cea unde are „medie sigură".

De aceea, completarea unui număr mai mare de opțiuni crește șansele de repartizare conform preferințelor. Astfel, elevii sunt sfătuiți să își construiască lista cu atenție, luând în considerare atât performanțele proprii, cât și interesele și potențialul lor în diferite domenii.

Mediile anterioare nu mai influențează calculul final, dar rămân un instrument util pentru departajare în caz de egalitate. Alegerea corectă a opțiunilor poate face diferența între a intra la liceul dorit sau a fi redistribuit la un alt profil.