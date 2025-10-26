Măsura vizează dezvoltatorii imobiliari, care vor fi obligați să instaleze aceste dispozitive înainte ca apartamentele sau casele să fie înstrăinate sau vândute. Decizia survine după numeroase incendii produse în timpul nopții, când lipsa detectoarelor a dus la pierderi de vieți omenești din cauza intoxicării cu fum.

Legea prevede că nerespectarea obligației va împiedica vânzarea locuințelor. În plus, dezvoltatorii care nu instalează detectoarele riscă amenzi între 20.000 și 50.000 de lei.

Inițiatorii proiectului sugerează că dezvoltatorii imobiliari ar trebui să fie obligați, în cazul locuințelor noi, să asigure dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu.

„Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare. Se evidențiază, astfel, importanța dotării locuințelor cu detectoare autonome de incendiu. În cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Regula nu se aplică locuințelor existente, deoarece proprietarii nu pot fi obligați să permită accesul inspectorilor pentru verificare. În cazul unui refuz, autoritățile nu pot controla dacă locuința respectă această obligație, conform proiectului de lege aflat încă în dezbatere.

„În cazul locuințelor deja existente, obligația nu poate fi impusă proprietarilor, întrucât personalul inspectoratelor nu are dreptul de a verifica respectarea acesteia fără consimțământul proprietarului pentru accesul în locuință. Prin urmare, în situația unui refuz, controlul nu ar putea fi exercitat pentru a garanta respectarea unor eventuale obligații”, arată proiectul de lege aflat în dezbatere.

Detectoarele de incendiu funcționează cu senzori fotoelectrici și de ionizare, capabili să detecteze fumul, gazele și căldura. Când sunt activate, emit un semnal sonor puternic, oferind locatarilor timp să se evacueze înainte ca incendiul să se extindă. Unele sisteme reacționează rapid inclusiv la țigări electronice vaporizate și la instalații electrice defecte, sporind astfel siguranța locuinței.

Proiectul de lege poate fi vizualizat aici.