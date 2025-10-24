Reprezentantul Guvernului în Capitală explică faptul că această reacție a apărut din cauza birocrației și a duratei mari a verificărilor tehnice, oamenii temându-se că vor rămâne fără gaze o perioadă lungă. El consideră însă că trebuie analizate toate procedurile aplicate de Distrigaz și de ceilalți furnizori de utilități, astfel încât răspunsul la incidente să fie îmbunătățit, iar populația să nu mai fie descurajată să semnaleze pericolele.

Prefectul a precizat că nu intenționează să acuze sau să disculpe pe nimeni în legătură cu tragedia din Rahova, ancheta fiind în desfășurare, dar a subliniat necesitatea unei colaborări între autorități, furnizori și cetățeni pentru prevenirea unor situații similare.

În opinia sa, oamenii trebuie să fie mai atenți la semnele de pericol și să respecte recomandările oficiale, cum ar fi efectuarea reviziilor periodice la centralele termice.

„Am sesizat în ultima perioadă că oamenii reclamă la 112: «Miroase a gaze, am o problemă», mă refer la ultimele zile de când a apărut acest acest tragică eveniment. În antiteză sunt, și știm, sunt asociații de bloc care au afișat la bloc «Nu sunați la Distrigaz!». Treaba asta se întâmplă pentru că oamenilor le e frică de birocrație. «Aoleu, vine Distrigazul, închide gazul și va dura zile întregi în care rămânem fără la gaz». Deci important e, cred eu, să trecem prin revistă toate aceste proceduri ale Distrigazului, ale tuturor celorlalți operatori de utilități și să vedem cum putem îmbunătăți” a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru ProTV.

Conform unui raport al Distrigaz, aproximativ 10% dintre cele 1.700 de persoane verificate nu aveau efectuată revizia tehnică obligatorie a centralelor. Prefectul consideră că este important ca acest proces să fie făcut mai accesibil și mai ușor de înțeles pentru toți consumatorii, pentru a crește nivelul de siguranță în locuințe.

„Afirmația mea nu dorea să acuze pe cineva sau să disculpe pe cineva, nicidecum, ancheta este în desfășurare, este în paralel, nu avem treabă cu ea. Eu doar mă refer că e bine dacă putem să îmbunătățim pe toate palierele și toți trebuie să contribuim și ca cetățeni trebuie să fim un pic mai atenți și să avem încredere în ceea ce spun autoritățile când, de exemplu, spun că este o problemă sau când spun că trebuie să faceți revizie la doi ani. de exemplu la centrale. Înțeleg dintr-un raport al Distrigaz că din 1.700 de persoane, undeva la 10% nu aveau această revizie la centrală, care este obligatorie. În același timp, trebuie să facem acest proces cât mai ușor pentru oameni și mai ușor de înțeles și mai ușor de făcut”, a mai spus acesta.

Andrei Nistor a anunțat că intenționează să convoace o întâlnire cu reprezentanții tuturor furnizorilor de utilități din București, pentru a discuta modul în care acționează aceștia în cazurile de urgență și posibile soluții de îmbunătățire.

În urma acestor discuții, se va analiza inclusiv posibilitatea modificării legislației actuale, în cazul în care se constată că reglementările existente îngreunează intervențiile sau prelungesc perioadele fără alimentare.

Prefectul a subliniat că procesul de verificare și de intervenție trebuie să devină cât mai eficient, astfel încât toate părțile implicate – autorități, furnizori și locatari – să contribuie la prevenirea accidentelor.

„Cred că atât Distrigaz, cât și ceilalți furnizori de utilități pe care aș vrea să-i convoc în perioada următoare să discutăm, lejer și aplicat cum acționează ei, ce s-ar putea face mai bine, cum s-ar îmbunătăți acum, dacă ar trebui modificată legea sau nu, nu știu, încă nu este încă cazul să discutăm despre așa ceva, dar cu siguranță se poate găsi sprijin inclusiv pentru modificarea legislației, dacă este nevoie. Important este ca tot procesul să fie cât mai lin pentru toți actorii implicați și să ne asigurăm cumva că putem preveni astfel de accidente”, a subliniat Andrei Nistor.

El consideră că responsabilitatea este împărțită: Distrigaz trebuie să se ocupe de transportul și distribuția gazelor până la limita proprietății, iar asociațiile de locatari și proprietarii trebuie să se asigure că instalațiile din interiorul blocurilor sunt verificate de firme autorizate.

Andrei Nistor a explicat că, în prezent, nu este clar dacă aceste responsabilități pot fi modificate prin lege, însă analiza comună cu furnizorii va stabili dacă ar fi în beneficiul cetățenilor o eventuală schimbare a cadrului legal. Scopul este ca toate procedurile să fie simplificate, mai clare și mai eficiente, pentru a crește siguranța locatarilor și a preveni noi accidente legate de rețelele de gaze.