După mai mulți ani de cercetări și studii, instituția europeană pregătește lansarea oficială a noii monede digitale, care ar putea fi emisă pentru prima dată până în anul 2029. Scopul proiectului este crearea unei infrastructuri monetare europene autonome, independentă de marile companii americane de plăți precum Visa, Mastercard sau PayPal, care domină în prezent două treimi din tranzacțiile digitale.

BCE își propune să ofere cetățenilor o alternativă sigură și suverană la metodele actuale de plată, pe care președintele Christine Lagarde o descrie drept „numerarul digital al europenilor”.

Euro digital reprezintă o formă electronică a numerarului tradițional, emisă direct de Banca Centrală Europeană. Este o monedă publică, garantată de stat, cu aceeași valoare ca euro fizic. Noul sistem nu va înlocui bancnotele și monedele, ci va funcționa în paralel cu acestea, conform informațiilor publicate de Panorama.

Fiecare cetățean al zonei euro va putea deține un sold direct la BCE, fără a mai depinde de intermediul băncilor comerciale. Acesta este unul dintre aspectele definitorii ale proiectului, deoarece euro digital nu este doar un mijloc de plată electronic, ci o nouă formă de monedă suverană, accesibilă tuturor cetățenilor. Moneda va fi gratuită pentru consumatori, accesibilă pentru toți rezidenții din zona euro, sigură, inclusivă și cu protecție a confidențialității datelor personale. De asemenea, va fi proiectată pentru a oferi acces și persoanelor care nu utilizează în prezent serviciile bancare tradiționale.

Pentru utilizarea euro digital, fiecare persoană va trebui să deschidă un portofel electronic, sau wallet, prin intermediul propriei bănci ori al unui intermediar autorizat, cum ar fi oficiile poștale. Sistemul va permite conversia numerarului fizic în bani digitali: o persoană care astăzi retrage 100 de euro de la un bancomat va putea, în viitor, să îi transforme în echivalentul digital, care va fi creditat direct în portofelul virtual.

Cu acești bani se vor putea efectua plăți în magazine, online sau între persoane fizice, prin intermediul telefonului mobil sau al unei carduri dedicate. Euro digital va putea fi folosit pentru cumpărături, servicii, plata meselor, dar și pentru tranzacții mici între persoane, precum plata unui instalator sau a unei bone. Sistemul va include și o funcție offline, care va permite efectuarea plăților chiar și în absența conexiunii la internet, asigurând astfel utilizarea sa oriunde, inclusiv în zone fără acoperire de rețea.

Deși pare asemănător cu plățile prin card sau aplicații digitale, euro digital se diferențiază fundamental de acestea. În cazul cardurilor de credit sau al aplicațiilor bancare, plățile se bazează pe bani creați de băncile comerciale, adică pe credite față de aceste instituții.

În schimb, euro digital presupune un transfer direct de monedă emisă de banca centrală, ceea ce echivalează cu oferirea unei bancnote, dar în format electronic. Nici cu criptomonedele nu trebuie confundat: moneda digitală europeană nu va fi volatilă, nu va avea un preț variabil de piață, nu va utiliza blockchain public și nu va fi emisă de entități private. Va fi monedă legală, stabilă și garantată de BCE.

După finalizarea fazei pregătitoare, BCE a trecut la dezvoltarea tehnică a infrastructurii necesare pentru funcționarea sistemului. Următoarele etape vor fi decisive. În 2026, Uniunea Europeană trebuie să adopte Regulamentul privind euro digital, care va stabili cadrul legislativ complet al monedei.

În 2027, va fi lansată o fază pilot, în care se vor efectua primele tranzacții experimentale, pentru testarea siguranței și eficienței sistemului. Lansarea oficială este planificată pentru anul 2029, moment în care cetățenii europeni vor putea folosi efectiv noua monedă digitală.

Implementarea proiectului implică o serie de provocări importante. Băncile comerciale vor trebui să-și actualizeze sistemele informatice, să suporte costuri suplimentare și să gestioneze riscul reducerii depozitelor bancare, în condițiile în care cetățenii ar putea prefera să-și păstreze fondurile direct la BCE.

Pentru a evita dezechilibrele, banca centrală intenționează să impună limite privind suma maximă ce poate fi deținută în euro digital de o persoană fizică sau juridică. În plus, BCE trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate informatică și de protecție a datelor personale, astfel încât informațiile utilizatorilor să rămână confidențiale, iar sistemul să fie protejat de atacuri cibernetice.

Dacă totul decurge conform planului, până la sfârșitul deceniului europenii vor putea utiliza pentru prima dată o monedă digitală emisă de o instituție publică, care își propune să garanteze siguranța, suveranitatea și stabilitatea financiară a Uniunii Europene în era digitală.