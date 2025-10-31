Banca Centrală Europeană (BCE) lansează o nouă etapă pentru euro digital, pentru a adapta moneda la nevoile viitoare ale oamenilor din Europa.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a explicat că proiectul urmărește să facă numerarul mai concret, dar și modern și inovator. Ea a spus că euro digital va ajuta europenii să-și păstreze libertatea de alegere, confidențialitatea și să protejeze suveranitatea monetară și securitatea economică.

Lagarde a precizat că noua monedă digitală nu va înlocui banii obișnuiți, ci îi va completa, oferind o alternativă sigură, clară și cu tehnologie avansată.

„Va stimula inovarea în plăți, contribuind la creșterea competitivității, rezilienței și incluziunii soluțiilor europene”, se arată într-un comunicat de presă emis de BCE.

Euro digital va fi o formă de bani în format electronic, emisă de Banca Centrală Europeană, pe care oamenii o pot folosi pentru plăți mici online sau prin telefon. Acești bani digitali vor fi disponibili gratuit pentru toți cetățenii din zona euro și sunt concepuți să fie ușor de folosit, ca să nu fie lăsat nimeni în urmă.

În prezent, oamenii nu pot folosi banii băncii centrale în formă digitală. Într-o lume tot mai digitală, euro digital ar fi următorul pas pentru moneda noastră unică.

Gândește-te că mergi la bancomat și scoți 100 de euro. Contul tău scade cu 100 de euro, dar acum ai 100 de euro în numerar pentru plăți.

La fel ar funcționa și euro digital, doar că în loc să scoți bani fizici, i-ai transforma în euro digital.

Mai întâi, ți-ai crea un „portofel digital” la banca ta sau la o instituție desemnată, cum ar fi un oficiu poștal. Apoi, ai putea să-l alimentezi cu bani din contul bancar sau prin depuneri în numerar.

După aceea, ai putea plăti cu euro digital la magazine, online sau altor persoane. Dacă primești euro digital, îi poți păstra în portofel până la o limită sau să îi trimiți în contul tău bancar, fie manual, fie automat.

Plățile cu euro digital ar fi întotdeauna sigure și instantanee.

Euro digital ar păstra libertatea oamenilor de a alege cum vor să plătească, alături de banii obișnuiți.

Plățile se schimbă rapid: mai mult de jumătate din plățile mici se fac acum online sau digital, iar cumpărăturile pe internet cresc constant. Euro digital ar oferi o nouă opțiune, astfel încât oamenii să poată folosi banii băncii centrale atât în formă fizică, cât și digitală.

Euro digital ar completa numerarul, făcând banii mai accesibili, mai siguri și mai ușor de folosit. Ar ajuta și la incluziunea financiară și ar proteja viața privată. De aceea, se fac pregătiri tehnice pentru a putea emite moneda digitală după ce legislația va permite acest lucru.

În același timp, numerarul va continua să fie acceptat peste tot în zona euro.

Proiectul euro digital merge înainte și are sprijin politic puternic și cooperare între toate statele membre.

Etapa pregătitoare a avut loc între noiembrie 2023 și octombrie 2025. În această perioadă s-au făcut lucrări tehnice și s-a susținut procesul legislativ. Dacă Parlamentul și Consiliul UE aprobă regulamentul în 2026, euro digital ar putea fi lansat în 2029.

Progresele proiectului sunt prezentate periodic în rapoarte detaliate.