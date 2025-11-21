Digitalizarea ANAF avansează în ritm accelerat. Nazare: Vom finaliza cu succes procesul la finalul anului 2026

Potrivit ministrului, transformarea digitală a instituției a început cu întârziere față de necesitățile sistemului fiscal, însă în prezent se lucrează simultan la numeroase componente tehnice.

El a precizat că softul care conectează 11 baze de date se află deja în uz, fiind susținut și de soluții de inteligență artificială care produc rezultate preliminare. Ministrul a descris acest progres drept un indicator important pentru direcția în care evoluează infrastructura digitală a ANAF.

În intervenția sa la Digi24, Alexandru Nazare a menționat că, începând de anul viitor, contribuabilii vor avea acces la o declarație unică precompletată, considerată una dintre schimbările majore ale instituției. El a prezentat această inițiativă drept un pas semnificativ pentru simplificarea relației dintre cetățeni și administrația fiscală, adăugând că proiectul se înscrie într-un ansamblu de peste 80 de inițiative digitale aflate în derulare.

Majoritatea acestor proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce, în viziunea ministrului, creează un cadru strict de monitorizare.

Alexandru Nazare a explicat că a fost instituit un mecanism intern de urmărire a evoluției fiecărui proiect în parte, pentru a se putea observa în timp real ritmul de implementare și eventualele întârzieri.

„ANAF este o instituţie despre care eu am discutat foarte mult în ultimele luni. Procesul de digitalizare a început foarte târziu, încercând să recuperăm cât mai mult pe cât mai multe zone. Avem un soft care conectează 11 baze de date inclusiv cu inteligenţa artificială care a intrat în uz şi dă primele rezultate. Deci e un semnal foarte important. O să avem o declaraţie unică precompletată începând cu anul viitor. Un semnal foarte important. Se fac paşi. Sunt peste 80 de proiecte de digitalizare în ANAF. Marea majoritate sunt finanţate din PNRR. Avem un sistem de monitorizare. Am pus în funcţiune un sistem de monitorizare a acestor proiecte astfel încât să ştim exact care este evoluţia fiecărui proiect în parte şi sunt optimist că, în primul rând, vom trage banii din PNRR până la jumătatea anului viitor şi că vom finaliza cu succes procesul de digitalizare la finalul anului 2026”, a declarat Nazare”.

Un alt punct discutat de ministru a vizat performanțele ANAF în ceea ce privește colectarea veniturilor bugetare. Alexandru Nazare a precizat că, în cel de-al treilea trimestru al acestui an, instituția și-a îndeplinit obiectivele asumate. El a spus că nu dorește să amplifice așteptările publice, însă datele prezentate de agenție indică o tendință favorabilă, în contextul creșterii numărului de controale desfășurate în mai multe domenii.

Ministrul a subliniat că acțiunile de verificare au vizat zone variate ale economiei, fiind comunicate public pe măsură ce au fost derulate. Printre acestea se regăsesc și controale dedicate marilor contribuabili. Potrivit lui Nazare, aceste activități au rolul de a consolida disciplina fiscală, dar și de a transmite contribuabililor predictibilitate privind aplicarea regulilor.

„Sunt foarte multe controale pe zone extrem de diverse pornite, despre care se ştie public, ANAF a comunicat pe fiecare control pe care l-a făcut, inclusiv în privinţa marilor contribuabili şi cred că tendinţa e bună”.

Ministrul a explicat că transformarea unui aparat administrativ atât de extins necesită timp, întrucât presupune schimbarea unor proceduri, dar și a modului în care funcționează instituția la nivel intern. El a remarcat că există angajați cu experiență și competențe solide, iar sprijinirea acestor profesioniști ar trebui să contribuie la modernizarea instituției în ansamblu.

Evaluări profesionale noi și promovarea angajaților performanți din sistem

În continuarea discuției, Alexandru Nazare a descris necesitatea unei reorganizări a resurselor umane din cadrul ANAF, menționând că este important ca angajații performanți să aibă oportunități reale de promovare. El a insistat asupra ideii că rezultatele instituției depind în mod direct de pregătirea și motivația celor care lucrează în administrația fiscală.

În același timp, ministrul a reamintit că, începând cu 2026, vor fi introduse criterii de performanță publice, aplicabile întregului personal. Aceste standarde ar urma să ofere transparență procesului de evaluare și să asigure o corelare între activitatea depusă și evoluția profesională.