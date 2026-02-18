Guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția asupra unor dificultăți economice care afectează sectoarele HoReCa și comerțul din România, pe fondul unei restrângeri a cererii. Într-o conferință de presă recentă, Isărescu a subliniat că, deși există riscuri, aceste dificultăți ar putea fi depășite treptat.

Potrivit guvernatorului BNR, scăderea cererii este resimțită mai ales în sectorul HoReCa, dar și în comerțul tradițional și online.

El a explicat că această perioadă dificilă corespunde adesea lunilor februarie și martie, considerate „luni grele” pentru consumatori și afaceri, atunci când activitatea economică se resimte după iarnă.

În ceea ce privește industria auto, guvernatorul a menționat că se află în desfășurare anumite restructurări. Acestea nu indică neapărat o criză majoră, ci mai degrabă ajustări interne în cadrul companiilor. Această diferențiere este importantă pentru investitori și pentru strategiile economice ale României.

Deși HoReCa și comerțul se confruntă cu provocări, BNR rămâne optimistă cu privire la redresarea treptată a cererii. Experții recomandă adaptarea strategiilor de business, reducerea costurilor și investiții în digitalizare și marketing pentru a face față acestei perioade delicate.

”Există, bineînţeles că există, pentru că avem o restrângere a cererii, mai ales în Horeca. Dar sperăm că această restrângere a cererii va fi depăşită treptat. Să depăşim şi ceea ce la români se numeşte Fe-martie. De regulă la români, februarie-martie, două luni grele. Se iese din iarnă, până când apare verdeaţa şi acum vorbesc uşor metaforic. Să mă opresc. Şi probabil că va fi depăşit şi momentul HoReCa. În ceea ce priveşte industria auto, eu am înţeles altceva. Sunt nişte restructurări acolo. Asemenea restructurări nu înseamnă neapărat criză”, a declarat Mugur Isărescu.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit recent prognoza inflației, anticipând o temperare treptată a prețurilor în următorii doi ani. Conform raportului publicat, rata anuală a inflației va ajunge la 3,9% la finalul anului 2026, în ușoară creștere față de prognoza anterioară de 3,7%, urmând să scadă la 2,9% în decembrie 2027, semnalând o tendință descendentă pe termen mediu.

Traiectoria inflației reflectă efectele măsurilor fiscale adoptate anterior, care reduc cererea agregată și contribuie la ajustarea anticipațiilor inflaționiste. BNR notează că această scădere a fost temporar întreruptă în trimestrul 2 din 2026, din cauza unor efecte de bază, dar se așteaptă ca trendul descendent să se reia ulterior.