Tarifele la apă și canalizare continuă să varieze puternic între județele din România, arată datele recente ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). În timp ce locuitorii Bucureștiului și cei din Ploiești beneficiază în continuare de unele dintre cele mai mici prețuri din țară, în alte zone costurile pentru un metru cub de apă potabilă și canalizare depășesc pragul de 18 lei.

În Capitală, tariful este de 6,83 lei/m³ pentru apă potabilă și 3,60 lei/m³ pentru canalizare, fără TVA. Valoarea totală de 10,43 lei/m³ menține Bucureștiul sub media națională de 14,49 lei/m³, ceea ce face ca serviciile de alimentare și canalizare din oraș să fie printre cele mai accesibile din țară.

Și în județul Prahova, locuitorii municipiului Ploiești continuă să plătească unele dintre cele mai mici tarife la nivel național – 6,88 lei/m³, fără TVA, pentru apă și canalizare.

Diferențele dintre operatori sunt considerabile. Dacă în sudul țării costurile rămân la un nivel moderat, în regiunile Moldovei și Transilvaniei tarifele sunt mult mai mari.

În Bacău, consumatorii achită aproximativ 17,26 lei/m³,

în Iași, tariful combinat depășește 18,24 lei/m³,

iar în Buzău, prețul pentru apă și canalizare a urcat la 17,01 lei/m³, toate fără TVA.

Orașe precum Brașov (13,25 lei/m³) sau Constanța (15,13 lei/m³) se încadrează în jurul mediei naționale.

Specialiștii explică variațiile prin mai mulți factori. Printre aceștia se numără costurile de tratare și distribuție a apei, care depind de relief și de infrastructură, investițiile în modernizarea rețelelor și a sistemelor de epurare, dar și numărul de consumatori deserviți, mai redus în mediul rural, ceea ce crește costul pe unitate. La acestea se adaugă și prețul energiei electrice, un element cu impact semnificativ asupra costurilor de operare.

În ciuda acestor diferențe, România se situează în continuare sub media Uniunii Europene în ceea ce privește costul apei potabile, potrivit datelor statistice la nivel european.