În Câmpina și în alte localități din Prahova și Dâmbovița, peste 100.000 de oameni nu au avut apă de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea. Oamenii primesc apă îmbuteliată din rezerva de stat. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a spus, la B1 TV, că șefii de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la operatorul ESZ Prahova SA au dat informații false și au ascuns cât de gravă este situația. Ea a cerut demiterea celor doi directori.

Ministrul a explicat că, acum o săptămână, nu avea toate informațiile de la instituțiile din subordine și că atunci când a fost întrebată despre risc, a răspuns doar ce știa. După o săptămână a aflat că autoritățile știau mai multe, dar nu le-au transmis.

Ea a spus că cei doi directori sunt responsabili și că ar fi trebuit să se asigure că nu doar informează autoritățile, ci și că găsesc soluții. În schimb, aceștia doar și-au trimis hârtii între ei și nu au anunțat nici primarii, nici comunitățile. Administrația Bazinală și operatorul ESZ ar fi trebuit să informeze autoritățile locale și să vină cu soluții.

Ministrul a acuzat operatorul de apă că nu a evaluat riscurile lucrării și că nu a discutat cu autoritățile. Ea a spus că, la ședințele recente, operatorul părea relaxat și mulțumit că nu semnase procesele verbale, considerând că astfel s-au „acoperit”.

Buzoianu a adăugat că operatorul susține că a anunțat situația, dar nu există niciun document care să dovedească asta. Administrația bazinală a spus că nu știa de riscul real – chiar dacă știau că apa ar putea fi tulbure, nu s-au gândit că oamenii ar putea rămâne fără apă. Ministrul a spus că operatorul de apă trebuia să spună că nu poate gestiona problema și că, în schimb, s-a „spălat pe mâini” și nu a făcut nimic.

Buzoianu a cerut demiterea imediată a celor doi directori pentru că nu au gestionat situația și a spus că un raport al Corpului de Control va verifica dacă există și fapte penale.

„Acum o săptămână nu aveam informațiile date de instituțiile din subordine, drept urmare, când am fost întrebată dacă există un risc, am răspuns exact cu ce informații primisem de la autorități. O săptămână mai târziu, când a reieșit că toate aceste autorități aveau informații și nu le-au transmis, vă dați seama că am ieșit public și am zis exact asta: aveau informații autoritățile din subordine și nu le-au transmis. Din punctul meu de vedere, există două autorități, doi directori care sunt responsabili și ar fi trebuit să se asigure nu doar că informează, (…) ci și să găsească niște soluții. Ei și-au trimis între ei niște hârtii și acum zic cu toții că e nevoie de găsirea unor soluții, după ce n-au anunțat nici primarii, nici comunitățile. Cele două autorități din local – Administrația Bazinală Buzău – Ialomița cu operatorul ESZ ar fi trebuit să anunțe toate autoritățile de această problemă și să transmită soluțiile. Inclusiv în ședințele pe care le-au avut zilele acestea cu toate autoritățile la masă, ei erau foarte fericiți, foarte bucuroși că n-au semnat procesul verbal, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale. Deși au zis că există un risc de turbiditate crescută, nu și-au imaginat că e riscul de a rămâne populația fără apă, că ăsta e un risc care trebuia analizat de operatorul de apă. Aici, într-adevăr, operatorul de apă trebuia să spună că nu poate face față la turbiditate, operatorul de apă s-a spălat pe mâini, n-a mai făcut nimic”, a zis Buzoianu.

Buzoianu a spus că apa care a început să intre ieri în lac se află la jumătatea primului proces de tratare și că se respectă calendarul stabilit. Ea a menționat că a discutat și cu reprezentanți Transelectrica, care au reușit să mențină stabil sistemul energetic național.

Ministrul a precizat că autoritățile sunt urmărite pentru a se asigura că programul va fi respectat și că, în acest moment, totul decurge conform etapelor stabilite de experți.

„În acest moment, apa care a început să intre ieri în lac e la jumătatea primului proces de tratare și se urmează calendarul. Am vorbit și cu reprezentanți Transelectrica, niște profesioniști care au reușit să țină sistemul energetic național stabil. Urmărim toate autoritățile să ne dăm seama dacă se păstrează calendarul. Acum, pronosticul e că se va păstra și suntem pe etapele stabilite de experți”, a precizat Buzoianu.

Buzoianu a zis, de această dată la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul ca apa din Lacul Paltinu să devină tulbure și a dat vina și pe Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pentru problemele cu aprovizionarea cu apă din 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a menționat că a cerut demisia directorilor ambelor instituții, dar a explicat că nu are atribuția de a-i demite efectiv, pentru că acestea sunt instituții sau companii subordonate ministerului, dar independente în luarea deciziilor.

Ministrul a precizat că deciziile care au dus la criză au fost luate de oameni politici numiți de PSD, care au ocupat aceste funcții ani de zile. Ea a spus că problema a fost pusă pe seama sa, deși a venit de doar cinci luni la minister și încearcă să facă reforme într-o instituție considerată căpușată de ani de zile, comparând situația cu cea de la Praid, unde o instituție nepregătită a fost trasă la răspundere.

Buzoianu a anunțat că livrarea apei va fi reluată de luni, 8 decembrie, și că operațiunile se desfășoară conform calendarului stabilit. Ea a explicat că apa se află la jumătatea primei etape de tratare, iar procesul implică reacții fizice și chimice care trebuie să aibă loc conform instrucțiunilor experților. Ministerul a alocat resurse suplimentare prin Consiliul Național pentru Situații de Urgență și colaborează cu Transelectrica pentru a menține stabilitatea sistemului energetic.

Ministrul a afirmat că operatorul ESZ Prahova a știut de riscul de turbiditate, dar nu a semnalat problema într-o ședință locală din octombrie, unde ar fi putut discuta cu experții dacă riscul ar putea duce la lipsa apei pentru populație. Ea a adăugat că documentele tehnice care arătau necesitatea lucrărilor de întreținere a barajelor au fost transmise autorităților locale, cu instrucțiuni clare privind monitorizarea și consultarea experților, dar implementarea la nivel local a fost insuficientă.

Corpul de Control analizează acum documentele pentru a trage concluzii și a verifica eventuale responsabilități.