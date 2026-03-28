Studiul Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2026, realizat în mai multe țări din regiune, evidențiază și o schimbare importantă în ceea ce privește finanțarea proiectelor. Dacă în urmă cu doi-trei ani acest aspect era o preocupare majoră pentru dezvoltatori, în prezent doar 6% dintre participanți îl mai consideră relevant, ceea ce indică o îmbunătățire a accesului la capital și o stabilizare a piețelor financiare.

În ceea ce privește evoluția pieței, ediția din 2026 arată o stabilizare a așteptărilor. Aproximativ 54% dintre respondenți estimează că activitatea se va menține la același nivel, în timp ce 35% anticipează o îmbunătățire. Cele mai optimiste perspective vin din Polonia, unde 67% dintre participanți se așteaptă la creșterea activității. În schimb, în Cehia și România, nivelul de optimism este mai redus, doar 38%, respectiv 29% dintre respondenți estimând o evoluție pozitivă.

Pe de altă parte, ponderea celor care anticipează o creștere a valorii tranzacțiilor imobiliare a scăzut sub 50%, de la aproape 60% în anul precedent. Nivelul de încredere diferă în funcție de țară, variind de la 53% în Polonia până la 29% în România, ambele valori fiind totuși în creștere față de 2025.

„Costurile de construcție și aspectele legate de achiziționarea terenurilor pentru proiecte viitoare reprezintă principalele preocupări ale dezvoltatorilor imobiliari din Europa Centrală în 2026 (27%, respectiv 25%), depășind aspectele legate de disponibilitatea și costul forței de muncă, aflate pe prima poziție în urmă cu un an (19% față de 26% în 2025), potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2026, realizat în mai multe țări din regiune, inclusiv România. Pe de altă parte, elementele legate de finanțarea proiectelor, care în urmă cu doi-trei ani preocupau cei mai mulți dezvoltatori imobiliari, sunt acum invocate de doar 6% dintre participanții la studiu, evoluție care confirmă îmbunătățirea accesului la capital și stabilitatea piețelor financiare”, a transmis Deloitte.

Sectorul rezidențial rămâne cel mai competitiv, fiind indicat de 22% dintre participanți, însă interesul pentru acest segment este în scădere față de anul trecut, când ajungea la 36%. În același timp, proiectele rezidențiale destinate închirierii câștigă teren, ponderea acestora dublându-se de la 9% în 2025 la 18% în 2026. Alte domenii în creștere sunt centrele de date, considerate cele mai competitive de 13% dintre respondenți, la același nivel cu sectorul industrial și cel de retail, ambele în ascensiune față de anul anterior.

Pentru următorii cinci ani, infrastructura pentru energie verde este văzută drept cel mai dinamic sector, atât la nivel regional, unde este indicată de 66% dintre participanți, cât și în fiecare țară analizată. În România, acest segment este considerat cel mai promițător de 81% dintre respondenți, în Cehia de 72%, iar în Polonia de 61%. Pe următoarele poziții se află centrele de date, cu 34%, și proiectele din sectorul medical, cu 26%.

„Concluziile studiului indică faptul că piața imobiliară din Europa Centrală este în echilibru, iar jucătorii mizează pe stabilitate în actualul climat economic global marcat de incertitudine. Pentru România, remarcăm o tendință de îmbunătățire a percepției cu privire la climatul economic față de anul trecut, probabil pe seama perspectivelor de reglare a dezechilibrelor macroeconomice și, implicit, a așteptărilor cu privire la activitatea pe piață și valoarea tranzacțiilor imobiliare. Pe de altă parte, companiile care activează în România se confruntă atât cu provocările valabile în regiune (costuri de construcție în creștere), cât și cu altele specifice pieței locale – deficit de autorizare și legislație în permanentă schimbare. În schimb, dezvoltarea infrastructurii rutiere creează oportunități de investiții în mai multe regiuni din țară”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, lider al serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România.

Percepția asupra climatului economic indică, de asemenea, o tendință de stabilitate. Aproape 60% dintre participanți consideră că situația va rămâne neschimbată, iar doar 13% se așteaptă la o înrăutățire. În România, tabloul este mai echilibrat decât în 2025: 24% dintre respondenți estimează o îmbunătățire a condițiilor economice, față de 14% anul trecut, în timp ce 38% anticipează o deteriorare, în scădere de la 57%. Polonia se evidențiază și la acest capitol, cu 53% dintre participanți care prevăd o îmbunătățire, în timp ce în Cehia procentul a coborât la 32%, de la 45% în anul precedent.

În ceea ce privește cadrul fiscal, majoritatea participanților la nivel regional, respectiv 73%, consideră că acesta va rămâne stabil. În România însă, percepția este diferită, 71% dintre respondenți așteptându-se la o înăsprire a regimului fiscal.

Potrivit reprezentanților Deloitte, piața imobiliară din Europa Centrală se află într-un echilibru relativ, în contextul unui climat economic global marcat de incertitudine, iar jucătorii din piață mizează în principal pe stabilitate. În cazul României, se observă o îmbunătățire a percepției privind climatul economic, pe fondul așteptărilor legate de corectarea dezechilibrelor macroeconomice și al evoluției pieței imobiliare.

Totuși, companiile se confruntă atât cu provocări regionale, precum creșterea costurilor de construcție, cât și cu probleme specifice pieței locale, precum deficitul de autorizare și schimbările frecvente ale legislației. În același timp, dezvoltarea infrastructurii rutiere generează noi oportunități de investiții în diverse regiuni ale țării.

Studiul mai arată că interesul pentru criteriile ESG, care vizează aspecte de mediu, sociale și de guvernanță, a scăzut semnificativ, fiind menționat de doar 6% dintre companii, față de 12% în anul anterior.

Deloitte efectuează studiul Real Estate Confidence Survey for Central Europe începând din 2019 pentru a afla percepția profesioniștilor din domeniu cu privire la evoluția pieței în regiune. La studiu participă trei categorii de respondenți, respectiv dezvoltatori, investitori și consultanți specializați în domeniul imobiliar. La ediția din acest an au participat, în principal, jucători din Cehia (30%), Polonia (23%), România (14%), Ungaria (5%), iar 28% dintre participanți operează pe mai multe piețe din Europa Centrală.