Iulian Fota a descris un sistem dominat de corupție, rea-credință și lăcomie, considerând că, fără o intervenție fermă din partea conducerii statului, România nu va reuși nici să modernizeze industria, nici să utilizeze în mod eficient resursele financiare disponibile.

Potrivit acestuia, situația actuală a industriei de apărare este una extrem de proastă, fiind marcată de interese personale și de practici abuzive. Fota a subliniat că numeroși actori din domeniu urmăresc deja accesarea fondurilor europene în scopuri personale, existând riscul ca o parte semnificativă din aceste sume să fie deturnată prin comisioane nejustificate.

El a făcut referire și la un caz recent semnalat public de ministrul Apărării, care a confirmat existența unei tentative de mituire de un milion de euro într-o afacere cu compania Romtehnica, ceea ce, în opinia sa, reflectă clar amploarea fenomenului.

„Bun, eu le-am făcut sugestia pentru că situaţia este foarte-foarte proastă în industria de apărare! Foarte proastă! Exact ce am scris pe Facebook: Industria-i dominată de corupţie, de rea-credinţă, de lăcomie. Dacă stai de vorbă cu oamenii şi-ţi povestesc de-adevăratelea ce se întâmplă, te îngrozeşti! Îi văd pe unii că se agită, parcă se pregătesc deja să pună mâna pe banii ăia şi să mulgă ceva din ei. Chestia aia cu comisionul de 10%… Nu ştiu, poate am exagerat procentul, dar fenomenul… De fapt, la o zi sau două după ce am postat eu, a ieşit ministrul Apărării să spună că nu ştiu cine a vrut să-i dea 1.000.000 de euro într-o afacere cu Romtehnica, adică exact ce spun: industria de apărare şi situaţia foarte complicate”, a pus Fota într-un interviu pentru News.

Fota consideră că, fără un semnal clar de la cel mai înalt nivel al statului și fără o reorganizare profundă a sistemului, România nu va reuși să atingă două obiective esențiale: relansarea și modernizarea industriei de apărare, respectiv utilizarea eficientă și corectă a fondurilor europene. El a atras atenția că sumele mari alocate prin programul SAFE, estimate la 16 miliarde de euro, ar putea alimenta tentațiile de corupție și ar putea fi gestionate defectuos în lipsa unor mecanisme de control și transparență.

„Deci, fără un semnal de la cel mai înalt nivel şi fără organizare adecvată, eu nu cred că reuşim două lucruri: 1) să repornim, să relansăm, să punem într-un format mai bun industria asta de apărare care are nevoie de modernizare, de reorganizare. 2) nu cred că vom reuşi să cheltuim cu maximă eficienţă şi corect banii care vin, pentru că 16 miliarde le-au luat deja minţile unora”, a mai spus fostul consilier.

Un alt aspect criticat de fostul consilier prezidențial este lipsa dezbaterii privind privatizarea industriei de apărare. Fota a afirmat că refuzul autorităților de a deschide această discuție are la bază, în principal, motive de corupție și interese politice.

În prezent, statul român deține peste 1.300 de unități economice și industriale, un număr pe care nicio altă țară europeană nu îl mai are. Această situație, susține Fota, este menținută artificial pentru a permite controlul asupra acestor companii și exploatarea lor de către clientela politică.

„Partea a doua era legată de faptul că nimeni nu discută despre privatizarea acestei industrii. E foarte simplu! Asta e tot o chestiune de corupţie! (…) Statul român are în acest moment în proprietate peste 1.300 de unităţi economice, industriale, companii. 1.300! Niciun stat european nu are în proprietate un număr atât de mare, un număr imens de companii. De ce le ţine statul? Aici este un amestec. Pe de o parte, e foarte multă corupţie, că asta e clientela politică, de aici poţi să faci bani cu statul. Deci, sunt foarte multe avantaje individuale sau de grup. Pe de altă parte este şi un tip de ăsta de cultură. Şi aici e o prelungire, dacă vreţi, a anilor 1970, ai lui Ceauşescu”, a subliniat acesta.

El a explicat că păstrarea în proprietatea statului a unui număr atât de mare de companii reprezintă o combinație între interese financiare, corupție și o mentalitate moștenită din perioada comunistă, în care deținerea de active de stat era percepută ca un simbol al controlului și puterii. Totuși, în prezent, acest model a devenit, în opinia sa, o sursă de abuz și ineficiență.

Fota a indicat că principalul motiv pentru care nu se dorește privatizarea companiilor din industria de apărare este posibilitatea de a continua exploatarea resurselor statului pentru interese de grup.

În acest context, el a oferit exemplul intenției de a readuce Petromul în proprietatea statului, explicând că o astfel de inițiativă nu ar fi motivată de dorința de eficientizare, ci de posibilitatea ca politicienii să obțină beneficii financiare dintr-o companie profitabilă, evaluată la miliarde de euro.