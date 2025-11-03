Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, în următoarele zile, vor fi lucrări de reparat și remediat probleme la conductele de căldură din mai multe zone ale orașului. Din această cauză, 398 de blocuri, 3 firme și Spitalul Universitar nu vor avea apă caldă și căldură până vineri, 7 noiembrie.

Dispeceratele Termoenergetica și echipele de intervenție sunt deja pe teren și lucrează pentru a relua cât mai repede căldura și apa caldă în zonele afectate. Termenele anunțate la început sunt estimate înainte de începerea lucrărilor și de decopertarea conductelor. Durata finală depinde de cât de complicate sunt reparațiile și de starea conductelor. Clienții pot afla informații prin mesajele preînregistrate la 031.9442, la numărul 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.

Pe Șoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3, va fi reparată o conductă mare de căldură (Dn 900 mm). Din cauza reparațiilor, 5 puncte termice care deservesc 71 de blocuri nu vor avea apă caldă și căldură de luni, 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până vineri, 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Conducta aceasta a fost pusă în funcțiune în 1987, deci are aproape 40 de ani.

Pe Șoseaua Mihai Bravu și Calea Vitan din Sectorul 3 va fi reparată o conductă mare de căldură (Dn 1000/700 mm). Din cauza reparațiilor, 12 puncte termice care deservesc 198 de blocuri și o firmă nu vor avea apă caldă și căldură de luni, 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până vineri, 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Conducta aceasta a fost pusă în funcțiune în 1975 și are 50 de ani.

Pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru și Calea Văcărești, la racordul punctului termic „1+2 Tineretului” din Sectorul 4, va fi reparată o conductă de căldură (Dn 500 mm). Din cauza reparațiilor, 6 puncte termice care deservesc 129 de blocuri și 2 firme nu vor avea apă caldă și căldură de luni, 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până vineri, 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1992 și are 33 de ani.

Pe Strada Ana Davila din Sectorul 5 va fi reparată o conductă de căldură (Dn 500 mm). Din cauza lucrărilor, 3 module termice, 1 punct termic și Spitalul Universitar nu vor avea apă caldă și căldură de luni, 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până vineri, 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1984 și are 41 de ani.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, la racordul punctului termic „5+5A Placare” din Sectorul 6, va fi reparată o conductă de căldură (Dn 200 mm). Lucrările vor fi între 5 noiembrie 2025, ora 09:00, și 6 noiembrie 2025, ora 22:00. Clienții nu vor fi afectați. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1974 și are 51 de ani.