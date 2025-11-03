Elevii care îndeplinesc criteriile pentru bursele de merit în acest an școlar vor beneficia de plăți încă din această lună. Conform regulamentelor, sumele aferente lunilor septembrie și octombrie vor fi acordate în data de 20 noiembrie 2025. Ulterior, plățile vor fi efectuate în mod regulat, în fiecare lună, tot pe 20.

Documentul oficial menționează:

„[…] sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă de către unitățile de învățământ la data de 20 noiembrie”, se arată la articolul 26, alineatul 4 din metodologia de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, citat de Edupedu.ro.

De asemenea, metodologia stabilește clar modul în care se efectuează plățile lunare.

Potrivit alineatului 7:

„bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu excepția situației prevăzute la alin. (4); dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia”.

Fiecare școală trebuie să transmită lunar inspectoratelor școlare date exacte privind numărul elevilor beneficiari și sumele estimate pentru plata burselor. Acest proces permite autorităților să gestioneze bugetul destinat sprijinului financiar acordat elevilor și să evite întârzierile în virarea fondurilor.

Bursele de merit sunt stabilite la un cuantum de 450 de lei, însă suma efectivă poate fi mai mică, fiind ajustată în funcție de numărul de zile de cursuri din fiecare lună.

Elevii care beneficiază de burse sociale sau tehnologice primesc 300 de lei lunar. Autoritățile locale au posibilitatea de a suplimenta aceste sume din bugetele proprii, în funcție de resursele disponibile.

Articolul 9 al metodologiei reglementează modul de calcul al numărului de beneficiari:

„(1) Calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, se face prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut.”

Pentru elevii din clasa a V-a, metodologia prevede că media folosită pentru acordarea burselor de merit se calculează ca medie aritmetică a notelor la toate disciplinele, cu două zecimale, fără rotunjire.

„(2) Pentru elevii din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent.”

Listele beneficiarilor pentru clasa a V-a se stabilesc în ianuarie, iar plata burselor începe în februarie, corespunzător lunii ianuarie.

„(3) Pentru elevii din clasa a V-a, listele beneficiarilor se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare prevăzute la art. 8 alin. (1) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul cursurilor din anul școlar respectiv.”

Pentru clasele gimnaziale organizate în sistem simultan, calculul numărului de beneficiari se face separat pentru fiecare clasă, astfel încât să se asigure corectitudinea distribuției fondurilor.

„(1) Pentru nivelul gimnazial organizat în sistem simultan, calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit se face pentru fiecare clasă separat.”

În ceea ce privește învățământul liceal tehnologic, în cazul claselor constituite din maximum trei grupe cu calificări diferite, numărul de beneficiari se calculează la nivel de clasă, fără a se ține cont de calificare.