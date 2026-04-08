Proiect de interdicție la bloc. Primăria Municipiului Ploiești a introdus în transparență decizională un proiect de hotărâre care prevede interzicerea amplasării, montării și utilizării panourilor și ecranelor luminoase de tip LED destinate publicității pe fațadele clădirilor din oraș. Inițiativa are ca obiectiv reglementarea mai strictă a publicității stradale și îmbunătățirea aspectului urban.

Proiectul a fost inițiat de doi consilieri locali ai PSD, Gheorghe Sîrbu și Vasile Robescu, și se află în prezent în etapa de consultare publică.

Conform referatului de aprobare, inițiatorii susțin că municipiul Ploiești se confruntă cu o deteriorare progresivă a esteticii urbane, cauzată de instalarea necontrolată a panourilor LED și a altor echipamente publicitare vizibile pe clădiri.

Aceștia argumentează că lipsa unui cadru unitar de reglementare a condus la un peisaj urban neomogen, în care dimensiunile, amplasarea și impactul acestor structuri nu sunt suficient controlate.

Consilierul local Gheorghe Sîrbu a evitat să ofere detalii suplimentare despre inițiativă, precizând că proiectul este susținut la nivel de partid și „asumat de PSD”, fără a extinde explicațiile tehnice sau administrative.

Declarația evidențiază faptul că inițiativa este parte a unei direcții politice mai largi, coordonate la nivel local.

„Eu fac parte dintr-un partid. Disciplina într-un partid se respectă. PSD are un lider de grup și un președinte. Proiectul este asumat de PSD”, a susținut Gheorghe Sîrbu, care a refuzat categoric să dea mai multe detalii despre proiectul propus.

Președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, a explicat că măsura vine ca răspuns la lipsa unei strategii coerente privind publicitatea stradală.

Acesta a subliniat că, în prezent, nu există un regulament complet care să stabilească clar condițiile de amplasare, dimensiunile sau impactul structurilor publicitare asupra clădirilor și spațiului urban.

Totodată, Bogdan Toader a precizat că proiectul face parte dintr-un demers mai amplu, aflat în dezvoltare, care va include atât panourile LED, cât și publicitatea clasică, în corelare cu viitorul Plan Urbanistic General (PUG) și regulamentul de publicitate.

„Am discutat cu colegii și am analizat propunerea ca, până la aprobarea regulamentului de publicitate și a Planului Urbanistic General (PUG), să promovăm atât acest proiect, cât și un alt proiect privind publicitatea stradală, aflat în lucru. Inițiativa vine în contextul în care aceste panouri tip LED afectează aspectul vizual al orașului. În prezent, există un haos în domeniul publicității: nu există o analiză privind dimensiunea panourilor, nu se știe dacă aceste panouri afectează structura clădirilor, nu există un regulament și nici o viziune unitară privind publicitatea stradală. De asemenea, mai există un proiect în lucru care vizează atât panourile LED, cât și pe cele clasice”, a precizat Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al Primăriei Ploiești, în secțiunea dedicată transparenței decizionale. Cetățenii interesați pot solicita documentația și în format fizic, printr-o cerere depusă la Serviciul Relații Publice și Monitorizare Proceduri Administrative.

De asemenea, opiniile, sugestiile și propunerile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice prin următoarele canale oficiale:

depunere la registratura Primăriei Ploiești

transmitere către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

e-mail: registratura@ploiesti.ro, comunicare@ploiesti.ro, dir.urbanism@ploiesti.ro

Inițiativa survine pe fondul unor dezbateri mai ample privind necesitatea unei reglementări coerente a publicității stradale în Ploiești. Lipsa unei viziuni unitare a fost semnalată în mod repetat de autorități și factori politici, în contextul dezvoltării necontrolate a mediului publicitar urban.

Dacă va fi adoptat, proiectul ar putea schimba semnificativ modul în care sunt utilizate spațiile de publicitate pe clădirile din municipiu.