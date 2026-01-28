Deutsche Bank este în prezent obiectul unei anchete conduse de Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania. Autoritățile suspectează posibile fapte de spălare de bani și au declanșat percheziții la sediile instituției din Frankfurt și Berlin, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Poliția federală germană a percheziționat miercuri dimineață birourile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin. Acțiunea a fost dispusă de procurorii din Frankfurt și a implicat aproximativ 30 de anchetatori care au intrat în sediul central al băncii din Frankfurt îmbrăcați în civil, conform relatărilor Der Spiegel, publicația care a anunțat prima aceste informații.

Un alt sediu al Deutsche Bank din Berlin a fost, de asemenea, supus perchezițiilor în cadrul aceleiași operațiuni.

Procurorii germani au transmis că ancheta vizează manageri și angajați ai Deutsche Bank, a căror identitate nu a fost făcută publică. Aceștia sunt suspectați de implicare în posibile activități de spălare de bani.

Anchetatorii analizează relații comerciale ale băncii cu companii străine care ar fi putut fi utilizate ca vehicule pentru tranzacții suspecte.

Potrivit informațiilor publicate de Süddeutsche Zeitung, cazul investigat ar putea implica un fost client important al băncii, miliardarul rus Roman Abramovich.

Abramovich se află sub sancțiuni ale Uniunii Europene din martie 2022, din cauza legăturilor sale cu președintele rus Vladimir Putin. Autoritățile germane verifică dacă Deutsche Bank a gestionat corespunzător procedurile de prevenire a spălării banilor în tranzacțiile care l-ar fi implicat anterior.

Conform aceleiași surse, anchetatorii urmăresc să stabilească dacă anumite tranzacții suspecte au fost raportate autorităților cu întârziere. Legislația impune băncilor obligația de a raporta imediat orice plată care ridică suspiciuni de spălare de bani.

Nerespectarea acestei obligații poate conduce la sancțiuni financiare semnificative, inclusiv amenzi aplicate instituției de credit.

Deutsche Bank a confirmat oficial că au loc percheziții la sediile sale și a precizat că instituția cooperează pe deplin cu procurorii germani. Parchetul din Frankfurt a refuzat însă să ofere informații suplimentare despre relațiile comerciale sau tranzacțiile care fac obiectul anchetei.

Perchezițiile au loc cu o zi înainte ca Deutsche Bank să își prezinte rezultatele financiare anuale. Potrivit așteptărilor pieței, banca urmează să anunțe cel mai mare profit din ultimii ani, ceea ce adaugă o presiune suplimentară asupra conducerii instituției.

Raidul de miercuri nu reprezintă un caz izolat. În aprilie 2022, autoritățile germane au percheziționat sediul Deutsche Bank din Frankfurt într-un dosar de spălare de bani, legat de depunerea cu întârziere a două rapoarte de activități suspecte, situație care a dus la o amendă de 7 milioane de euro.

În mai 2022, a avut loc o nouă descindere la birourile din Frankfurt, pe fondul unor acuzații de greenwashing legate de administrarea activelor. Un alt raid a fost efectuat în octombrie 2022, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală.

În 2018, aproximativ 170 de polițiști au inspectat sediul central al băncii din Frankfurt, după suspiciuni că nu au fost semnalate tranzacții suspecte realizate printr-o entitate offshore din Insulele Virgine Britanice. Ancheta nu a dus la acuzații penale, însă banca a fost amendată cu 15 milioane de euro pentru deficiențe în măsurile de prevenire a spălării banilor.