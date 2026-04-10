Didier Reynders, fost Comisar European pentru Justiție în primul mandat al Ursulei von der Leyen (2019 – 2024), fost președinte al Mișcării Reformiste Liberale francofone (partid belgian care face parte și acum din coaliția aflată și acum la guvernare în Belgia), fost ministru de mai multe ori, la finanțe și la afaceri externe, a fost pus sub acuzare în octombrie 2025 de Parchetul din Bruxelles, pentru spălare de bani și alte infracțiuni.

Ancheta a fost demarată chiar la sfârșitul anului 2024, în ultima parte a mandatului său de comisar european. O coincidență, desigur. În lumea perfect onestă a birocrației UEropene, momentul nu a fost strategic ales. Nț. A fost rezultatul natural al anchetei. De aia era „mulțumită” Kovesi că politicienii și birocrații UEropeni îi pun bețe în roate mai mereu.

Dar cum spăla bani fostul Comisar Sov…, pardon, European?

Omul a cumpărat timp de mai mulți ani bilete la Loteria Națională belgiană, cu bani gheață, suma totală ridicându-se la 200.000 de euro. Culmea, a și câștigat la lotto. Nu mult, cam un milion de euro, acolo… Cu câștigurile la lotto, omul a făcut depozite bancare, banii fiind ulterior plăcut uscați și apretați, pregătiți de încadrare în noul sistem bancar, unde plățile cash ale amărăștenilor ca noi sunt plafonate și descurajate.

Toată tărășenia s-a întâmplat între 2008 – 2023, iar banii s-au acumulat în cont timp de peste 15 ani la ING (o bancă foarte onestă, desigur). În perioada respectivă, omul era ocupat un picuț cu a fi ministru, președinte de partid, pilon de bază al sistemului de putere onestă de la Bruxelles.

După toată această muncă asiduă, de a cumpăra bilete la lotto, cu bani gheață, și a aștepta cu sufletul la gură, în fiecare săptămână, rezultatele extragerilor, pentru ca apoi să meargă des la casieria loteriei și să pună banii în cont la ING, musiu Reynders fu numit în 2019 Comisar European pentru Justiție, poziție din care a ținut România blocată în MCV, timp de 4 ani suplimentari, pe motiv de… corupție…

Organele de anchetă penală din Belgia au suspiciuni de complicitate și favorizare a făptuitorului care pică pe ING, o bancă onestă, de altfel, care nu s-a implicat deloc în trecut în încălcarea unor embargo-uri contra Iranului… Banca a pus sub semnul întrebării depozitele lui Reynders abia în 2018 și a informat Centrul de Informații Financiare (CFI) abia în 2023.

În mod normal, băncile au obligația de a raporta imediat tranzacțiile suspecte. De altfel, dacă un amărăștean, ca noi, ar omite să își actualizeze datele cu caracter personal la intervale de 6 luni sau ar plăti unui părinte, bunic sau copil niște bani cu titlu de întreținere, ar fi imediat suspect și cu conturile blocate, pentru… spălare de bani.

Didier Reynders ar fi afirmat că banii proveneau din fonduri private legate de vânzarea de antichități sau opere de artă. Cu toate acestea, parchetul nu s-a lăsat convins de farsă.

Cert este că astfel de cazuri de corupție și spălare de bani apar din ce în ce mai des în curtea Comisiei Europene. A fost olandezul Franz Timmermans, a fost italianca Federica Mogherini, a fost Reynders…

A fost chiar și Ursula von der Leyen – Kovesi încă are în sertar, la EPPO, dosarul Pfizergate, unde se pun niște serioase probleme de corupție și conflicte de interese care o privesc pe frau Ursula…

Colac peste pupăză: în Parlamentul European am votat un proiect de directivă anti-corupție. În ciuda opoziției noastre, a celor din grupul ECR, majoritatea „pro-europeană”, constituită din EPP, S & D și Renew au votat o variantă cam jenantă a directivei, care lasă imuni la răspundere fix funcționarii și demnitarii de rang înalt ai Comisiei Europene.

Pe baza acestei reglementări, Ursula va scăpa. Pe baza acestei reglementări, Reynders ar putea scăpa (în cazul acestuia, însă, e vorba de fapte de dinainte de mandatul de comisar european, deci imunitatea ar putea pica).

Textul pune în lumină nu doar cazul Didier Reynders, ci și o problemă mai largă: aceea a unei birocrații europene care vorbește despre stat de drept și integritate, dar care pare dispusă să își protejeze propriii oameni atunci când apar suspiciuni grave.

Material plătit de ECR Group.