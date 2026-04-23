Comisarii Gărzii de Mediu Galați au efectuat un control la un operator din municipiul Galați care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor metalice. În urma verificărilor, instituția a transmis că au fost descoperite mai multe neconformități privind modul în care era organizată activitatea.

Printre problemele identificate se numără depozitarea deșeurilor în amestec, fără o separare clară pe categorii, ceea ce contravine regulilor privind gestionarea acestora. În același timp, operatorul nu avea o evidență a gestiunii deșeurilor, un element esențial pentru monitorizarea traseului și a cantităților colectate.

De asemenea, activitatea era desfășurată cu dotări care nu se regăseau în actele de reglementare, iar condițiile impuse prin autorizația de mediu nu erau respectate. Reprezentanții Gărzii de Mediu Galați au arătat că aceste aspecte afectează direct controlul și trasabilitatea deșeurilor și pot genera riscuri asupra mediului.

Instituția a precizat că astfel de nereguli pot duce la dificultăți în urmărirea circuitului deșeurilor și pot crea probleme în ceea ce privește respectarea normelor de protecție a mediului.

„Aceste aspecte afectează direct controlul şi trasabilitatea deşeurilor şi pot genera riscuri asupra mediului”, a transmis Garda de Mediu Galaţi.

În urma controlului, comisarii Gărzii de Mediu Galați au aplicat o amendă de 500.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor din autorizația de mediu. În plus, operatorul a primit și un avertisment pentru lipsa evidenței gestiunii deșeurilor.

Autoritățile au anunțat că a fost notificată instituția competentă pentru a analiza posibilitatea suspendării autorizației de mediu. Această măsură ar putea fi luată în cazul în care operatorul nu remediază problemele constatate.

Totodată, au fost stabilite măsuri concrete pentru intrarea în legalitate și pentru organizarea corectă a activității. Acestea vizează, printre altele, respectarea regulilor privind depozitarea separată a deșeurilor și ținerea unei evidențe clare a acestora.

„În plus, a fost notificată autoritatea competentă pentru analizarea suspendării autorizaţiei de mediu. Au fost stabilite măsuri pentru intrarea în legalitate şi organizarea corectă a activităţii”, mai anunţă instituţia citată.

Garda de Mediu Galați a transmis că gestionarea deșeurilor nu înseamnă doar colectare, ci presupune respectarea strictă a regulilor privind evidența, depozitarea și trasabilitatea acestora.