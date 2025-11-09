Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat plecarea din organizație în urma criticilor legate de un documentar al emisiunii „Panorama”. Acesta a fost acuzat că a prezentat în mod eronat un discurs al fostului președinte american Donald Trump, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 2024.

Tim Davie, care a condus BBC timp de două decenii, a explicat că decizia sa de a demisiona a fost luată după o analiză atentă a cerințelor personale și profesionale ale poziției și a impactului recentelor controverse asupra organizației. El a subliniat importanța tranziției ordonate către succesorul său și a menționat că BBC rămâne o instituție esențială pentru cultura și societatea britanică, dar că trebuie să mențină transparența și responsabilitatea în toate deciziile editoriale.

„Vreau să vă anunţ că am decis să părăsesc BBC după 20 de ani. Aceasta este în întregime decizia mea şi rămân foarte recunoscător preşedintelui şi consiliului de administraţie pentru sprijinul lor neclintit şi unanim pe parcursul întregului meu mandat, inclusiv în ultimele zile. Lucrez împreună cu consiliul de administraţie pentru a stabili calendarul exact, astfel încât să se poată realiza o tranziţie ordonată către succesorul meu în următoarele luni. M-am gândit la cerinţele personale şi profesionale foarte intense pe care le implică gestionarea acestei funcţii de-a lungul multor ani în aceste vremuri agitate, combinate cu faptul că vreau să-i acord succesorului meu timp pentru a contribui la elaborarea planurilor prevăzute în Cartă pe care le va pune în aplicare. În aceste vremuri din ce în ce mai polarizate, BBC are o valoare unică şi se adresează celor mai buni dintre noi. Contribuie la transformarea Regatului Unit într-un loc special, extrem de amabil, tolerant şi curios. Ca toate organizaţiile publice, BBC nu este perfectă şi trebuie să fim întotdeauna deschişi, transparenţi şi responsabili. Deşi nu este singurul motiv, dezbaterea actuală în jurul BBC News a contribuit în mod firesc la decizia mea. În ansamblu, BBC funcţionează bine, dar au fost comise unele greşeli şi, în calitate de director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală”, a declarat Davies.

Deborah Turness a declarat că plecarea sa a fost motivată de dorința de a proteja reputația BBC și de a-și asuma responsabilitatea pentru greșelile comise în cadrul emisiunii Panorama. Ea a precizat că instituția nu este părtinitoare din punct de vedere instituțional, în pofida criticilor apărute.

Controversa a fost declanșată de modul în care BBC a editat discursul lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, ziua atacului asupra Capitolului din Washington. Documentarul a sugerat că fostul președinte i-ar fi îndemnat pe susținătorii săi să „lupte ca niște diavoli”, deși în contextul complet al discursului această expresie aparținea unui alt pasaj, iar fraza principală se referea la încurajarea membrilor Congresului.

Publicația The Daily Telegraph a adus în atenție acest incident, generând o reacție puternică și declanșând discuții despre responsabilitatea editorială și imparțialitatea BBC.