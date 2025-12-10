Estimările recente ale Comisiei Europene contrazic optimismul Guvernului condus de Ilie Bolojan privind redresarea finanțelor publice. Potrivit prognozelor, deficitul bugetar al României va continua să depășească pragul de 6% din PIB în 2026, un nivel de peste două ori mai mare decât limita de 3% impusă de regulile Uniunii Europene.

Situația nu este singulară la nivel regional. Țările din Europa Centrală și de Est se confruntă cu perspective bugetare tot mai complicate, chiar dacă economia ar urma să aibă o evoluție moderat pozitivă anul viitor. Agenția Reuters arată că, în pofida relansării economice anticipate, presiunea pe bugete va rămâne ridicată.

Pentru România, evoluția recentă aduce doar o ameliorare modestă. Deficitul a scăzut de la aproximativ 6,2% din PIB în primele zece luni din 2024 la circa 5,7% în aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, Comisia Europeană avertizează că această tendință nu este suficient de solidă pentru a asigura o stabilizare reală în anul următor.

România și Polonia – cele mai mari economii din Europa Centrală – sunt așteptate să rămână în fruntea clasamentului deficitelor bugetare din regiune, ambele urmând să treacă din nou de pragul de 6% din PIB. Un factor major îl reprezintă creșterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pe fondul conflictului din Ucraina, la care se adaugă presiunile generate de politicile sociale.

Potrivit Fitch Ratings, guvernele din Europa Centrală și de Est se confruntă cu dileme tot mai dificile: trebuie să limiteze deficitele, să țină sub control datoria publică și să gestioneze costurile tot mai mari ale împrumuturilor, în timp ce instabilitatea politică internă îngreunează aplicarea unor măsuri ferme de consolidare fiscală.

În România, actualul Executiv încearcă să găsească soluții pentru a suplimenta încasările, într-un context în care veniturile bugetare rămân scăzute, iar nivelul cheltuielilor se apropie de media europeană. Între timp, cea mai așteptată lege a anului – bugetul de stat – întârzie să fie publicată, iar ministrul Finanțelor invocă necesitatea unui plan de redresare care să nu anuleze fragila stabilitate economică obținută până acum.

După un an marcat de majorări de taxe și scumpiri resimțite direct de populație, perspectivele pentru 2026 indică o presiune și mai mare asupra bugetelor familiilor.