Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus la Digi24 că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 a fost o decizie esențială. El a confirmat că eforturile de strângere a cheltuielilor au îmbunătățit situația, dar a avertizat că riscurile nu au dispărut complet.

Nazare a menționat că mesajul principal este unul pozitiv pentru că deficitul s-a redus de la 6,22% anul trecut la aproximativ 5,7% în acest an, ceea ce este în linie cu ținta de 8,4% stabilită pentru anul curent.

Ministrul Finanțelor a explicat că deciziile dificile au fost luate pentru a evita un colaps financiar și pentru a menține încrederea piețelor. În ceea ce privește înghețarea salariilor pentru 2026, el a spus că această măsură a fost deja luată și a ajutat foarte mult să depășească situația critică din vară, când România era aproape să piardă calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte foarte grave asupra economiei.

„Mesajul principal e unul încurajator. Am văzut că deficitul față de anul trecut scade de la 6,22% cât era în anul trecut. A scăzut în acest an la 5,7%, aproximativ 5,7%. Este o scădere de 0,5% care, din punctul nostru de vedere, este compatibilă cu îndeplinirea țintei de deficit pe acest an de 8,4%, ceea ce ne-am și propus de lucru. Decizia în privința salariilor, înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja prin pachetul 1. E o decizie care, din punctul meu de vedere, ne-a ajutat foarte mult să trecem peste până peste care am trecut în această vară. Nu trebuie să uităm că a fost foarte aproape de a ne pierde calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte devastatoare pentru economia României”, a declarat Nazare.

Ministrul Finanțelor a spus că situația finanțelor era atât de gravă încât exista riscul ca finanțările externe importante să fie înghețate. El a explicat că, dacă fondurile europene pentru 2026 ar fi fost blocate sau tăiate din cauza situației fiscale, bugetul României ar fi fost imposibil de gestionat și a precizat că această situație a fost depășită.

Referitor la solicitările partenerilor de coaliție pentru un nou pachet de relansare economică (Pachetul 3), oficialul român a confirmat că se lucrează la măsuri și că unele au început deja să aibă efect. El a subliniat că relansarea economică nu trebuie să fie doar o inițiativă a unui singur partid, ci un program național, care să includă ideile celor mai bune propuneri, adaptate la situația economică actuală și să nu pună în pericol consolidarea financiară realizată până acum.

„Puteam fi în situația în care astăzi avem fondurile europene pe 2026 înghețate sau tăiate. Un buget al României pentru 2026, în care să fi avut fondurile europene înghețate sau suspendate din cauza situației fiscale, era o ecuație absolut imposibilă de rezolvat. Am depășit și această situație. Relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi cu măsuri foarte bine dimensionate ca să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum”, a precizat ministrul Finanțelor.

El a dat ca exemplu un program de finanțare pentru micro-întreprinderi și IMM-uri, explicând că, dacă în 2026 vor fi disponibili 6 miliarde de lei pentru credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, acest lucru se datorează faptului că proiectul a fost pregătit din timp.

Ministrul Finanțelor a precizat că antreprenorii pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program și că banii nu afectează deficitul bugetar, pentru că sunt administrați prin Banca de Investiții și Dezvoltare către băncile comerciale. El a subliniat că acest exemplu arată că relansarea economică a început deja.