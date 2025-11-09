Tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți atunci când vizitează medicul de familie, din cauza problemelor frecvente ale platformei informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Defecțiunile sistemului împiedică verificarea statutului de asigurat și eliberarea rețetelor sau trimiterilor către specialiști, generând frustrare atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Medicii de familie susțin că platforma funcționează rareori fără probleme, iar în perioade aglomerate rata erorilor poate ajunge chiar la 90%. Szidonia Janos, medic de familie, explică:

„Mai mult nu funcționează, decât funcționează. În zilele astea chiar se formează cozi de așteptare. Este mai greu să facem triajul, pentru că se suprapun cazurile acute, virozele acute, peste sugarii care așteaptă la vaccin. Chiar ne afectează munca”

Lipsa accesului la datele pacienților obligă cabinetul să reprogrameze vizitele sau să impună plăți pentru servicii care ar trebui să fie gratuite. Pacienții trebuie să revină de mai multe ori pentru a-și rezolva problemele medicale, iar unii aleg să apeleze la clinici private, unde serviciile depind mai puțin de platforma CNAS. Daniela Negucioiu, medic de familie, a menționat că, în anumite situații, pacienții gravizi au fost nevoiți să achite analize, deși aveau dreptul la gratuitate.

„A trebuit să vin a doua zi, a treia zi. Și e neplăcut, pentru că vin oameni cu diverse afecțiuni”, a spus o pacientă. O altă femeie a adăugat: „N-a mers niciodată cum trebuie, ca să te ajute să îți rezolvi problemele în timp util. Nici aici, nici la farmacie. Se formează cozi imense”.

În fața acestor dificultăți, CNAS promite o schimbare majoră. Instituția a anunțat implementarea unei noi platforme digitale, finanțată prin PNRR, cu un buget estimat la aproape 100 de milioane de euro. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că sistemul va fi complet modernizat și funcțional până în august 2026, cu o primă versiune disponibilă la sfârșitul acestui an.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziție, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a explicat ministrul.

Noua platformă va permite digitalizarea completă a rețetelor și biletelor de trimitere, eliminarea hârtiilor și acces permanent la dosarul electronic al pacientului. În perioada de tranziție, serviciile vor fi accesibile prin cardul de sănătate existent, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit, și prin noua carte de identitate electronică.

Rogobete a abordat și temerile privind microciparea asociată noilor cărți de identitate, menționând că un procent semnificativ de persoane rămâne sceptic, dar că accesul la servicii medicale trebuie să fie garantat pentru toți pacienții.

Până la implementarea completă a noului sistem, medicii și pacienții vor continua să suporte dificultățile generate de defecțiunile platformei actuale CNAS, iar cozile și întârzierile în cabinetele medicale rămân o problemă zilnică.