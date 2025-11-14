Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost sesizată recent pentru a oferi clarificări asupra unor chestiuni legate de organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, însă completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că nu poate pronunța o hotărâre prealabilă.

Avocatul Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea condominiilor, a explicat că solicitarea vizând trei întrebări cheie a fost respinsă pe motiv că deja s-a conturat o practică neunitară în instanțele judecătorești.

Întrebările vizau, printre altele, dacă alegerea unor noi membri în organele de conducere ale asociației constituie modificare de statut și necesită înregistrare la judecătorie, precum și dacă președintele poate reprezenta asociația în instanță pe baza unui mandat „implicit” sau este necesar un mandat special pentru fiecare acțiune.

ÎCCJ a reținut că există orientări jurisprudențiale diferite: unele instanțe consideră că alegerea noilor membri constituie modificare de statut și trebuie înregistrată, în timp ce altele apreciază că nu este necesară înregistrarea. În ceea ce privește reprezentarea asociației în instanță, unele instanțe susțin că președintele are nevoie de mandat special, iar altele consideră că mandatul „implicit” acordat prin alegerea în adunarea generală este suficient.

Din acest motiv, ÎCCJ a concluzionat că nu mai poate fi sesizată pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, întrucât scopul preîntâmpinării practicii neunitare nu mai poate fi atins.

Potrivit lui Gelu Pușcaș, această decizie lasă asociațiile de proprietari într-o „nebuloasă” juridică, unde fiecare va trebui să interpreteze legislația după cum consideră.

Decizia completului ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept este 341/2025, din 29 septembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 960 din 16 octombrie 2025.

„O opinie personală: Ceea ce nu înțelege ICCJ este că sunt dosare începute în anul 2023 și încă nu au primul termen de judecată, sau că, pe lungi perioade de timp, nu ai putut realiza astfel de sesizări (blocajul cu virusul, protestul instanțelor) și, prin urmare, în această materie Legea 196/2018 pentru noi este chiar nouă. Fiecare este pe cont propriu și la mâna instanțelor care pot interpreta diferit. Cele 3 întrebări au rămas fix ca la început: după cum vrea ”onorata””, a scris Pușcaș, joi, pe pagina „Consultanta Asociatii Proprietari”.

Iată mai jos postarea completă: