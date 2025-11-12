Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, miercuri, să amâne pentru data de 25 noiembrie dezbaterile referitoare la sesizările transmise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) şi de partidul AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

În aceeaşi zi, Curtea a dispus amânarea tuturor dosarelor înscrise pe ordinea de zi.

Potrivit legii aflate în discuție, pot beneficia de plata integrală, într-o singură tranșă, persoanele al căror fond acumulat este mai mic decât echivalentul a 12 indemnizaţii sociale lunare.

Instanţa supremă a trimis sesizarea către Curtea Constituţională, invocând mai multe posibile neconcordanţe cu Legea fundamentală.

Magistraţii au subliniat că cetăţenii trebuie să beneficieze de o reglementare clară, previzibilă şi uşor de înţeles în ceea ce priveşte drepturile lor la pensie. De asemenea, au arătat că este în interesul general al societăţii ca „legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.”

În opinia acestora, forma actuală a actului normativ nu îndeplinește cerințele de accesibilitate, claritate și precizie, iar unele prevederi ar încălca principiile legalităţii şi proporţionalităţii aplicabile reglementării contravențiilor și infracțiunilor.

Pe lângă sesizarea Înaltei Curți, și partidul AUR a cerut Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra legii, susţinând că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III.”

Formațiunea politică a transmis într-un comunicat că, „dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat ‘pentru’ adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români.”

Partidul acuză că, în realitate, „cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% – 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe.”