Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pus capăt unei controverse juridice majore privind modul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazurile de infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, stabilind printr-o decizie obligatorie că aceasta nu poate fi aplicată „pe bucăți”.

Hotărârea, pronunțată la 20 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1040 din 11 noiembrie 2025, este executorie de la data publicării și are caracter obligatoriu pentru toate instanțele din țară.

Decizia ÎCCJ survine în contextul modificărilor aduse Codului penal la 1 ianuarie 2024, când infracțiunea de „act sexual cu un minor” a fost înlocuită cu cea de „viol săvârșit asupra unui minor”, reglementată prin articolul 218¹.

Noua incriminare prevede pedepse mai mari, introduce forme agravate, inclusiv situațiile în care victima rămâne însărcinată, și stabilește cauze de nepedepsire pentru cazuri limitate, cum ar fi atunci când diferența de vârstă dintre autor și victimă nu depășește cinci ani, iar fapta este consimțită.

Instanța supremă a stabilit că, în absența unei interpretări unitare, o parte dintre judecători au aplicat aceste prevederi „selectiv”, combinând dispoziții din legea veche și din cea nouă, pentru a obține variante mai blânde de pedeapsă.

ÎCCJ a precizat că o asemenea practică este ilegală, întrucât legea penală mai favorabilă trebuie determinată prin compararea globală a celor două reglementări succesive, luate în integralitatea lor, cu toate formele agravate și cauzele de nepedepsire, raportat la fapta concretă dedusă judecății.

Astfel, judecătorii nu pot alege părți avantajoase din ambele legi pentru a crea o „a treia lege” mai convenabilă, deoarece o asemenea abordare contravine Constituției și jurisprudenței Curții Constituționale.

Prin această interpretare, Înalta Curte confirmă că, în cauzele unde victima a rămas însărcinată sau se regăsesc alte circumstanțe agravante prevăzute de legea din 2024, instanțele trebuie să țină cont de aceste elemente în momentul comparării legilor.

Alegerea legii mai favorabile se va face doar între variante complete, cea veche sau cea nouă, fără a le combina.

Hotărârea are efecte imediate asupra tuturor proceselor în care se discută aplicarea legii penale mai favorabile și elimină o practică ce permisese anterior reducerea pedepselor pentru infracțiuni grave asupra minorilor.

Prin această decizie, ÎCCJ reafirmă principiul potrivit căruia protecția victimelor minore și sancționarea fermă a agresiunilor sexuale trebuie să prevaleze în fața interpretărilor artificiale ale legii.