Situația apare atunci când Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau Casa Teritorială de Pensii constată că au fost plătite sume mai mari decât cele legal cuvenite.

Instituția emite o decizie de debit și solicită restituirea banilor considerați încasați necuvenit. Nu este vorba neapărat despre cazuri de fraudă sau declarații false. De multe ori, problema apare după recalculări, revizuiri sau erori administrative.

Conform regulilor din sistemul public de pensii, dacă ulterior stabilirii sau plății pensiei se constată diferențe între sumele plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială operează modificările necesare prin decizie de revizuire. În funcție de rezultat, sumele pot fi acordate în plus sau recuperate.

Cele mai frecvente situații apar atunci când pensia a fost calculată greșit. Poate fi vorba despre sporuri introduse eronat, stagii de cotizare interpretate greșit, punctaj calculat incorect sau aplicarea greșită a unei majorări.

O altă situație apare când pensionarul nu anunță o schimbare importantă care influențează dreptul la pensie. De exemplu, pensia de urmaș nu mai este justificată, pensia de invaliditate necesita reevaluare sau cumulul cu alte venituri nu mai era permis.

Legea obligă pensionarul să comunice astfel de modificări în termen de 15 zile de la apariția lor. Dacă acest lucru nu se întâmplă, instituția poate considera că sumele plătite ulterior trebuie recuperate.

Mulți pensionari asociază recalcularea doar cu o majorare a pensiei, dar realitatea poate fi diferită. După o nouă verificare, recalcularea poate duce și la scăderea pensiei sau la constatarea faptului că, anterior, s-a plătit mai mult decât permitea legea.

În această situație, Casa de Pensii poate emite o decizie de debit.

Există inclusiv cazuri în care pensionarii încearcă să retragă cererea de recalculare după ce observă că noul cuantum este mai mic. Însă, dacă decizia a fost deja emisă, simpla retragere nu mai rezolvă problema, iar corectarea se poate face doar prin procedurile legale de contestație sau revizuire.

Aceasta este una dintre cele mai sensibile situații, pentru că pensionarii pornesc de la ideea că recalcularea aduce automat un beneficiu, iar rezultatul poate fi exact invers.

Una dintre cele mai frecvente reacții este simplă: „nu eu am greșit, ci instituția”. Din păcate, faptul că eroarea aparține Casei de Pensii nu înseamnă automat că suma nu mai poate fi recuperată. Dacă se constată ulterior că plata a fost făcută peste nivelul legal, instituția poate cere restituirea.

Aici apare analiza importantă. Nu orice recuperare este automat corectă și nu orice decizie trebuie acceptată fără verificare. Uneori există motive serioase de contestare, alteori recuperarea este perfect legală.

Diferența o fac detaliile juridice: modul în care s-a produs eroarea, momentul constatării și temeiul legal invocat de instituție.

Statul nu poate cere bani înapoi fără limită de timp. Legea prevede recuperarea sumelor în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor, nu neapărat de la momentul în care plata a fost făcută.

Acest detaliu este important, pentru că mulți pensionari primesc astfel de decizii după perioade lungi și cred automat că totul este prescris. În realitate, analiza se face în funcție de data la care instituția a constatat oficial diferența.

După emiterea deciziei de debit, Casa de Pensii poate începe recuperarea inclusiv prin rețineri lunare din pensie, în limitele prevăzute de lege.

Mulți pensionari observă problema abia când suma primită este mai mică decât de obicei. Tocmai de aceea, decizia trebuie verificată rapid și contestată în termen, dacă există motive.

Primirea unei decizii de debit nu înseamnă că situația este definitivă. Trebuie verificat dacă suma este calculată corect, dacă legea a fost aplicată corect și dacă termenul de prescripție este respectat. În multe cazuri, explicațiile primite sunt incomplete, iar contestarea devine esențială.

Situația devine și mai complicată atunci când pensionarul a decedat. Mulți moștenitori primesc solicitări de plată și presupun automat că sunt obligați să achite tot.

În realitate, lucrurile trebuie analizate separat. Contează momentul apariției debitului, existența unei proceduri deja începute și cadrul juridic aplicabil. Nu orice sumă pretinsă se transferă automat și nu orice solicitare este legală fără verificări suplimentare.

Trebuie reținut că o decizie prin care Casa de Pensii cere bani înapoi nu înseamnă automat că suma este incontestabilă. Trebuie verificat de ce a fost emisă, dacă există bază legală, dacă termenul de recuperare este respectat și dacă suma este calculată corect.