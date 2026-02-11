Lorant Antal a precizat că grupul UDMR din Senat nu a votat proiectul de aprobare a Ordonanței 68, care vizează recreionarea și reindexarea taxelor locale. El a arătat că acesta a fost un semnal politic clar transmis în cadrul dezbaterilor privind ordinea de zi.

Senatorul a subliniat că formațiunea își menține categoric poziția și consideră că dialogul social trebuie păstrat permanent. Potrivit acestuia, în ultimii ani cetățenii au suportat deja o povară semnificativă, iar deciziile fiscale trebuie luate ținând cont de acest context.

Lorant Antal a declarat că UDMR a transmis Guvernului și premierului Ilie Bolojan că este necesară revenirea asupra deciziei adoptate în decembrie. El a arătat că nu este un semn de slăbiciune să recunoști o decizie eronată și să o corectezi.

„Grupul UDMR din Senat, săptămâna trecută, luni, când a fost ordinea de zi, proiectul de aprobare a acelei ordonanţe 68, care are în vedere recreionarea şi reindexarea taxelor locale, noi am dat un semnal foarte clar politic şi nu am votat acel proiect de aprobare a ordonanţei. Deci noi ne menţinem categoric poziţia. Credem într-o democraţie unde condiţia principală este să-ţi menţii dialogul social, să-ţi menţii dialogul cu cetăţenii, noi asta facem de când suntem pe scena politicii româneşti şi, într-adevăr, am avut deja prea multă povară pe cetăţenii acestei ţări şi noi am venit clar către guvern, către Ilie Bolojan, şi am spus că trebuie să revenim asupra acelei decizii eronate şi am mai spus foarte clar că nu este semn de laşitate ca să recunoşti că ai făcut o chestie eronată, să revii asupra acelei decizii şi să o îndrepţi” a declarat senatorul Lorant Antal la Prima News.

Senatorul a explicat că, potrivit declarațiilor publice făcute de premier, este clar că trebuie identificată o soluție. În opinia sa, politicile fiscale și publice nu pot fi adoptate împotriva oamenilor.

„Nu avem cum să facem politici fiscale, politici publice împotriva cetăţenilor, împotriva oamenilor”, a subliniat Lorant Antal.

Referitor la o posibilă ieșire de la guvernare, Lorant Antal a arătat că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost ferm în declarații și a transmis că, dacă astfel de măsuri continuă, nu va fi nevoie ca vreun partid să părăsească coaliția, deoarece reacția societății ar putea crea dificultăți majore pentru aceasta.

Senatorul a precizat că UDMR nu a amenințat cu retragerea din coaliție, ci a susținut că decizia privind taxele locale este eronată și trebuie revizuită. Potrivit acestuia, poziția formațiunii este constantă și vizează corectarea unei măsuri considerate greșite.