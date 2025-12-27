Actorul Florin Călinescu a criticat dur Guvernul și pe prim-ministrul Ilie Bolojan, după adoptarea controversatei „Ordonanțe-trenuleț” chiar înainte de Crăciun. El a susținut că gestul guvernanților arată o lipsă totală de empatie și a comparat momentul cu execuția lui Ceaușescu, care a avut loc tot în perioada sărbătorilor de iarnă.

Călinescu a afirmat că premierul Bolojan și-ar fi luat liber după ce a muncit foarte mult, dar că ar fi trebuit să rămână la Palatul Victoria pentru a pregăti mai bine măsurile.

Florin Călinescu a mai evidențiat că modul în care a fost gestionată ordonanța reprezintă o „ticăloșie din punct de vedere creștin” și o lipsă de empatie clară față de cetățenii care încearcă să sărbătorească sfârșitul de an într-un mod rezonabil.

„El și-a luat liber. A muncit atât de mult încât pur si simplu a clacat și și-a fixat singur zilele libere. M-aș fi așteptat să stea singur in Guvern și să mai pregătească niște chestii. Cum s-a gândit el și a zis: mânca-i-ar tata de cetățeni, ce lovitură sa le dau eu.. ultima pe anul ăsta. Un trenuleț, ordonanța, ce să vă aducă Moșul? Românii, pe bună dreptate, cât mai pot încearcă să sărbătoreasca moderat, hard, acest sfârșit de an. Pe asta s-a bazat. Asta este o ticăloșie din punct de vedere creștin… seamănă cumva cu execuția lui Ceaușescu, exact de Crăciun. Adică să vii cu această…am spus și săptămâna trecută… lipsă asta de empatie, dă dovada de cinism”, a afirmat Florin Călinescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Actorul a subliniat că decizia ordonanței, făcută exact înainte de sărbători, demonstrează cinism și indiferență față de cetățeni și că măsurile sunt probabil dictate de altcineva, nu de premier.

Florin Călinescu a mai spus că Bolojan este „gol pe dinăuntru” și că modul în care comunică arată lipsă de respect pentru populație, menționând că are bodyguarzi care împiedică orice apropiere și că ordonanța nu aduce claritate sau speranță cetățenilor.

În viziunea actorului, Guvernul ar fi putut comunica mai empatic, explicând oamenilor situația și oferind termene concrete pentru implementarea măsurilor, ceea ce ar fi fost mult mai rezonabil din punct de vedere social și politic.