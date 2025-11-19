Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că ritmul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va acorda avizul consultativ pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților ține strict de prerogativa instituției.

„Depinde ce Consiliul Superior al Magistraturii dacă își exercită această prerogativă de a da un aviz consultativ într-un interval de timp mai mare sau mai restrâns putând merge până la acele 30 de zile așa cum a stabilit și CCR… depinde de dânsii”, a declarat ministrul Justiției, într-o intervenție la Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că proiectul a fost finalizat și se află pe circuitul de avizare. Modificarea majoră față de varianta inițială este că vârsta de pensionare a magistraților va crește treptat pe parcursul a 15 ani, nu în 10 ani, cum fusese prevăzut inițial.

„Există un risc semnificativ să pierdem fondurile din PNRR dacă nu respectăm termenul”, a subliniat Bolojan.

În același timp, CSM a acuzat Guvernul că exercită presiuni pentru emiterea rapidă a avizului, în câteva zile, deși termenul legal este de 30 de zile. Vicepreședintele Consiliului a declarat:

„Ni se cere aviz în câteva zile. Vi se pare o chestie serioasă?”

Termenul limită pentru adoptarea legii, 28 noiembrie, se apropie rapid, iar întârzierea ar putea însemna pierderea unor fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Marinescu a subliniat importanța respectării tuturor demersurilor de legalitate și constituționalitate.

„În ce orizont de timp va fi el realizat depinde de mai mulți factori, dar dacă circuitul legislativ se va desfășura cu celeritate, cel puțin din partea zonei executive, bineînțeles că rămâne în ecuație acest interval de timp pentru avizul CSM și celelalte avize care se dau după finalizarea și consolidarea proiectului de lege”, a mai spus Marinescu.

Potrivit unor surse politice citate de G4Media, în cadrul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR s-a convenit ca pensiile magistraților să fie calculate la 70% din salariul net, iar perioada de tranziție până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani să fie prelungită la 15 ani. Această modificare vine după ce versiunea anterioară a proiectului fusese respinsă de Curtea Constituțională din motive procedurale.