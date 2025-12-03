Comisia Europeană avea în plan să prezinte, pe 10 decembrie, un pachet de măsuri de sprijin destinat industriei auto din Uniunea Europeană. Surse din industrie susțin însă că această dată este posibil să fie amânată, fără să existe, până în acest moment, o confirmare oficială.

O sursă din industria auto germană a declarat că anunțul este foarte probabil să nu mai aibă loc la data stabilită inițial. O altă sursă a precizat că opinii similare sunt împărtășite de majoritatea producătorilor auto europeni, care se așteaptă ca publicarea propunerilor să fie decalată, potrivit Reuters.

Interesul principal al producătorilor auto este legat de interdicția, stabilită pentru anul 2035, privind vânzarea de autoturisme cu motoare cu combustie internă. Industria speră că pachetul de sprijin va include o abordare mai flexibilă, care să permită anumite excepții.

Printre solicitările aduse în discuție se numără acceptarea combustibililor neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, precum și a hibrizilor plug-in sau a motoarelor cu combustie considerate extrem de eficiente. Producătorii consideră aceste soluții importante pentru a facilita tranziția către mobilitatea electrică.

La începutul săptămânii, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că prezentarea pachetului ar putea fi împinsă până la începutul lunii ianuarie. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Handelsblatt.

Acesta a menționat și că o scrisoare transmisă Comisiei de către cancelarul german Friedrich Merz, care solicită exceptarea hibrizilor plug-in și a motoarelor foarte eficiente, a fost bine primită la Bruxelles. Documentul reflectă poziția Berlinului privind necesitatea unei perioade de adaptare mai realiste pentru industrie.

Industria auto din UE se află într-o perioadă complicată, marcată de costuri ridicate generate de tranziția către vehicule electrice. În paralel, producătorii europeni se confruntă cu o concurență puternică din partea Chinei și cu tarife care afectează marjele de profit.

În acest context, flexibilitatea reglementărilor este un factor important pentru menținerea competitivității industriei pe termen mediu și lung.

Comisia Europeană a transmis că termenele anunțate sunt orientative și depind de procesul de consultare în desfășurare. Un purtător de cuvânt a precizat că instituția încă primește contribuții din partea statelor membre, inclusiv din partea Germaniei, și că decizia privind pașii următori va fi luată după analiza tuturor pozițiilor primite.