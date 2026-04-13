Reprezentanții PPC Energie au explicat că situațiile în care factura este mai mare decât se așteaptă clienții sunt, de regulă, legate de regularizare. Compania a transmis că acest proces apare atunci când consumul real este diferit de cel estimat anterior.

„Se întâmplă uneori să deschizi factura și să observi că suma este mai mare decât te așteptai. De cele mai multe ori, explicația este simplă: regularizarea consumului. Vestea bună? Există câteva lucruri simple care te ajută să ai facturi mai previzibile.”

Factura poate fi uneori bazată pe o estimare, iar după citirea contorului de către distribuitor se face regularizarea. În acest moment, se ajustează diferența dintre consumul estimat și cel real. PPC Energie a arătat că nu se plătește nimic în plus în mod nejustificat, ci doar se corectează valorile în funcție de consumul efectiv.

De asemenea, compania a precizat că factura finală reflectă consumul actualizat. Dacă în lunile anterioare s-au emis facturi pe baza estimărilor sau a autocitirii, diferențele sunt compensate ulterior, astfel încât suma totală să corespundă consumului real.

PPC Energie a explicat că cea mai simplă metodă de a evita diferențele mari la regularizare este transmiterea lunară a indexului. În acest mod, factura este calculată pe baza consumului real, iar clienții pot avea un control mai bun asupra utilizării energiei.

În plus, compania recomandă ajustarea convenției de consum astfel încât aceasta să fie cât mai apropiată de consumul real. Astfel, facturile vor reflecta mai bine realitatea, iar diferențele apărute la regularizare vor fi mai mici.

Clienții sunt sfătuiți să verifice dacă nu au convenția de consum setată pe zero și să se asigure că valorile introduse sunt cât mai apropiate de consumul efectiv.

Pentru a avea o idee aproximativă asupra valorii facturii, PPC Energie a explicat că se poate face un calcul simplu. Se verifică diferența dintre indexul actual al contorului și cel din luna anterioară, iar rezultatul se înmulțește cu prețul final pe kWh.

Compania a oferit și un exemplu, arătând că un consum de 100 kWh înmulțit cu un preț de 0,31 lei pe kWh duce la un cost de aproximativ 31,10 lei.

Prin aceste explicații, PPC Energie arată că diferențele din facturi sunt legate de modul în care este estimat și ulterior regularizat consumul, iar transmiterea corectă a datelor poate ajuta la evitarea unor variații semnificative.